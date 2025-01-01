Концерт группы «Сурганова и Оркестр» в БКЗ «Октябрьский»

28 ноября 2025 в 19:00 группа «Сурганова и Оркестр» приглашает всех ценителей настоящего музыкального искусства в БКЗ «Октябрьский» отпраздновать день рождения Светланы большим концертом в Петербурге!

Уникальный стиль и магия музыки

За годы своего существования «Сурганова и Оркестр» создали уникальный стиль, который моментально узнаваем с первых нот. Это искусное переплетение фолка, рок-н-ролла, шансона, дэнса и множества других жанров. Концерты группы давно стали символом настоящего музыкального волшебства.

Погружение в атмосферу эмоций

Каждое выступление группы — это магическое путешествие в мир музыки и эмоций. Каждая их нота проникает в душу, вызывая мурашки и пробуждая самые светлые чувства. 28 ноября в БКЗ «Октябрьский» вы сможете насладиться изысканным симбиозом живого исполнения и глубоких текстов, которые никого не оставят равнодушными.

Возвращение любимых мелодий

Любимые мелодии и тексты, которые поддерживали, вдохновляли и дарили счастье, вновь оживут на сцене в этот вечер. Концерт подарит возможность погрузиться в атмосферу любви, понимания и искренности, созданную талантливыми музыкантами.

Не забудьте о дате!

Пусть этот вечер станет саундтреком к важным моментам вашей жизни и вдохновением на будущее! Ждем вас 28 ноября в БКЗ «Октябрьский»!