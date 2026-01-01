Сурганова и Оркестр. Летник на корабле

Группа «Сурганова и Оркестр» вновь отправляется в музикальный вояж по Москве-реке! 22 июля зрителей ждёт незабываемый вечер на уютном корабле, где в атмосфере открытого неба и огней большого города прозвучат любимые песни в новых аранжировках.
Группа известна своей разножанровостью. Здесь пересекаются фолк, рок-н-ролл, шансон и дэнс. Концерты «Сурганова и Оркестр» — это не просто музыка, это возможность ощутить атмосферу любви и искренности. За годы своего существования коллектив успел выступить в более чем ста городах России, создавая уникальную связь с каждым зрителем.
Не упустите шанс оказаться в фанзоне — местах прямо около сцены. Проход на фанзону происходит через отдельный вход без очереди, но количество билетов строго ограничено!
Корабль отправляется от Северного речного вокзала, причал №1. Ближайшее к причалу здание расположено по адресу: Ленинградское шоссе, д. 51.
