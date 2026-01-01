Сурганова и Оркестр. Летник на корабле
Билеты от 6000₽
Сурганова и Оркестр. Летник на корабле

16+
О концерте

Летние концерты «Сурганова и Оркестр» на Москове-реке

Группа «Сурганова и Оркестр» вновь отправляется в музикальный вояж по Москве-реке! 22 июля зрителей ждёт незабываемый вечер на уютном корабле, где в атмосфере открытого неба и огней большого города прозвучат любимые песни в новых аранжировках.

Музыка вне шаблонов

Группа известна своей разножанровостью. Здесь пересекаются фолк, рок-н-ролл, шансон и дэнс. Концерты «Сурганова и Оркестр» — это не просто музыка, это возможность ощутить атмосферу любви и искренности. За годы своего существования коллектив успел выступить в более чем ста городах России, создавая уникальную связь с каждым зрителем.

Ограниченные билеты и фанзона

Не упустите шанс оказаться в фанзоне — местах прямо около сцены. Проход на фанзону происходит через отдельный вход без очереди, но количество билетов строго ограничено!

Информация о мероприятии

Корабль отправляется от Северного речного вокзала, причал №1. Ближайшее к причалу здание расположено по адресу: Ленинградское шоссе, д. 51.

  • 17:30-18:30 — сбор зрителей на причале
  • 18:30 — посадка зрителей на корабль
  • 19:00 — отплытие корабля
  • 19:30 — начало концерта

Приходите петь, танцевать и наслаждаться музыкой! Это будет вечер, наполненный волшебством и свободой!

Июль
22 июля среда
18:30
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 6000 ₽

