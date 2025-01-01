Сурганова и Оркестр. Летник на корабле

Музыкальное путешествие с «Сургановой и Оркестром»

«Сурганова и Оркестр» — это не просто музыкальный коллектив. Они существуют вне шаблонов и форматов, удивляя разнообразием стилей, в которые сплетаются фолк, рок-н-ролл, шансон, дэнс и многими другими жанрами. Каждый концерт группы — это уникальная атмосфера любви, понимания и искренности, которая запоминается зрителям надолго.

За годы своего существования коллектив выступил в более чем ста городах России, создавая особую связь с каждым слушателем. 21 августа «Сурганова и Оркестр» приглашают вас на традиционный Летник, который пройдет на уютном кораблике по Москве-реке!

Детали концерта

Концерт пройдет под открытым небом, среди огней большого города, на фоне свежего ветра и любимых песен. Летние выступления группы всегда наполнены спонтанностью, свободой и легким волшебством.

Гостей ждут любимые треки в тонких аранжировках, начиная от поэтичного рока и фолка до шансона, танцевальной легкости и классической лирики. Это идеальная возможность не только послушать музыку, но и петь и танцевать вместе с артистами!

Логистика мероприятия

Количество билетов ограничено, поэтому не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

Место отправления: Северный речной вокзал, причал №1

Северный речной вокзал, причал №1 Адрес ближайшего здания: Ленинградское шоссе, д. 51

Ленинградское шоссе, д. 51 17:30-18:30: сбор зрителей на причале

сбор зрителей на причале 18:30: посадка зрителей на корабль

посадка зрителей на корабль 19:00: отплытие корабля

отплытие корабля 19:30: начало концерта

Не упустите возможность насладиться музыкой «Сургановой и Оркестра» в таком уникальном формате!