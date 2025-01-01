Спектакль Сураз

Спектакль Чёрного театра по мотивам рассказов Василия Шукшина

История о ненужном человеке

«Сураз» — это спектакль, поставленный выпускниками мастерской А.Я. Алексахиной в СПбГИКиТ. Спектакль основан на рассказах Василия Шукшина: «Сураз», «На кладбище» и «Верую». В центре истории — человек, который не может найти своего места в этом мире. Он чувствует себя ненужным, задаваясь вопросом: зачем тогда он живёт?

Тема одиночества и поиска смысла

Спектакль затрагивает глубокие философские вопросы о жизни, судьбе и месте человека в обществе. Главный герой, как и многие другие персонажи Шукшина, переживает внутренний конфликт и отчаяние от того, что не может найти смысла в своей жизни.

В ролях

В спектакле участвуют талантливые актёры, среди которых:

Богдан Коршунов

Иван Санников

Елизавета Осипова

Эмма Акберова

Анна Завьялова

Даниил Ходунов и другие

Чёрный театр как выразительное средство

Использование чёрного театра придаёт спектаклю особую атмосферу. Это уникальная форма театрального искусства, где свет и тень становятся важнейшими средствами выражения, усиливая драматическое восприятие и внутреннюю борьбу героев.