Сураз
Киноафиша Сураз

Спектакль Сураз

18+
Режиссер Александр Крымов
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль Чёрного театра по мотивам рассказов Василия Шукшина

История о ненужном человеке
«Сураз» — это спектакль, поставленный выпускниками мастерской А.Я. Алексахиной в СПбГИКиТ. Спектакль основан на рассказах Василия Шукшина: «Сураз», «На кладбище» и «Верую». В центре истории — человек, который не может найти своего места в этом мире. Он чувствует себя ненужным, задаваясь вопросом: зачем тогда он живёт?

Тема одиночества и поиска смысла
Спектакль затрагивает глубокие философские вопросы о жизни, судьбе и месте человека в обществе. Главный герой, как и многие другие персонажи Шукшина, переживает внутренний конфликт и отчаяние от того, что не может найти смысла в своей жизни.

В ролях
В спектакле участвуют талантливые актёры, среди которых:

  • Богдан Коршунов
  • Иван Санников
  • Елизавета Осипова
  • Эмма Акберова
  • Анна Завьялова
  • Даниил Ходунов и другие

Чёрный театр как выразительное средство
Использование чёрного театра придаёт спектаклю особую атмосферу. Это уникальная форма театрального искусства, где свет и тень становятся важнейшими средствами выражения, усиливая драматическое восприятие и внутреннюю борьбу героев.

Санкт-Петербург, 30 сентября
Городской театр Санкт-Петербург, Литейный просп., 46
19:00 от 1200 ₽

