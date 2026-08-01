Supruga w/ 4444

Музыкальный вечер в клубе Fish Fabrique

В клубе Fish Fabrique состоится концерт, на котором выступят группа Supruga и коллектив 4444. Оба ансамбля привнесут в атмосферу вечера уникальное звучание, которое уже успело завоевать сердца любителей альтернативной музыки.

Музыка Supruga и 4444 знакома тем, кто ищет глубокие смыслы и эмоциональные отклики в искусстве. Этот концерт станет отличной возможностью насладиться мелодиями, которые способны открыть новые грани восприятия мира.

Если вы цените нестандартное музыкальное звучание и стремитесь к поиску духовных концепций в искусстве, этот вечер не оставит вас равнодушными.