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Supruga w/ 4444
Киноафиша Supruga w/ 4444

Supruga w/ 4444

18+
Возраст 18+

О концерте

Музыкальный вечер в клубе Fish Fabrique

В клубе Fish Fabrique состоится концерт, на котором выступят группа Supruga и коллектив 4444. Оба ансамбля привнесут в атмосферу вечера уникальное звучание, которое уже успело завоевать сердца любителей альтернативной музыки.

Музыка Supruga и 4444 знакома тем, кто ищет глубокие смыслы и эмоциональные отклики в искусстве. Этот концерт станет отличной возможностью насладиться мелодиями, которые способны открыть новые грани восприятия мира.

Если вы цените нестандартное музыкальное звучание и стремитесь к поиску духовных концепций в искусстве, этот вечер не оставит вас равнодушными.

Купить билет на концерт Supruga w/ 4444

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В других городах
Август
22 августа суббота
19:00
Fish Fabrique Craft & Music Bar Санкт-Петербург, Лиговский просп., 53

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