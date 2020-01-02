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Суперstars
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Спектакль Суперstars

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия о славе и забвении

Герои этой комедии когда-то были очень знаменитой актерской парой. У них было всё — деньги, слава, красные дорожки, призы, их фото не сходили со страниц глянцевых журналов.

Падение и разочарования
Но это время прошло. Забвение публики и безработица обернулись предательством, изменами, расставанием, вредными привычками.

Второй шанс
И вот, спустя долгое время, они встретились снова в стремлении начать всё сначала. Но суждено ли им будет вновь обрести любовь, вернуться в профессию и проснуться однажды утром знаменитыми?..

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Дмитрий Миллер
Павел Савинков
Антон Эльдаров
Олег Кассин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 1000 ₽
27 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
28 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
20:00 от 1200 ₽

Фотографии

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