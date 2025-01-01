Меню
Суперолег
Киноафиша Суперолег

Суперолег

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Суперолег: рок-концерт в Краснодаре

В Краснодаре состоится уникальное событие для любителей музыки — рок-концерт «Суперолег». Это не просто музыка, а véritable художественное путешествие, где сливаются минорные мотивы и русская душа.

Магия смешанных стилей

Звучание, которое предлагает «Суперолег», создает особую гармонию благодаря объединению народных инструментов, таких как гармонь, с современными музыкальными формами. Это превращает каждую композицию в эмоциональное путешествие для зрителей.

Почему стоит посетить?

Концерт обещает стать ярким событием в культурной жизни города. Атмосфера творчества, глубокие тексты песен и живое исполнение — все это привлекает как преданных поклонников, так и тех, кто впервые знакомится с творчеством группы.

Не упустите возможность стать частью этой музыкальной феерии и насладиться незабываемыми моментами!

Купить билет на концерт Суперолег

Декабрь
4 декабря четверг
19:00
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
от 2000 ₽

