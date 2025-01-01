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Киноафиша Суперолег, Чувства Которых Нет

Суперолег, Чувства Которых Нет

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт «Суперолег, Чувства Которых Нет» в The Rock Bar Small Stage

Приглашаем вас на уникальный концерт «Суперолег, Чувства Которых Нет», который состоится на сцене The Rock Bar Small Stage. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и театрального искусства.

О спектакле

«Суперолег» — это не просто концерт, а музыкальный спектакль, в котором живое исполнение сочетается с театральными элементами. Музыканты и актеры создадут захватывающую атмосферу, которая погрузит зрителей в мир эмоций и чувств, несмотря на название, намекающее на их отсутствие.

Интересные факты

  • Концерт включает в себя не только музыку, но и визуальные эффекты, которые делают выступление еще более ярким и запоминающимся.
  • Команда проекта состоит из талантливых музыкантов и актеров, многие из которых уже успели зарекомендовать себя на театральных и музыкальных сценах.
  • В программе — оригинальные композиции, а также переработанные известные хиты, которые будут представлены в необычном формате.

Где и когда

Место проведения: The Rock Bar Small Stage. Дата и время концерта: уточняйте на официальных ресурсах заведения.

Не пропустите!

Этот концерт станет отличной возможностью не только насладиться музыкой, но и открыть для себя новое направление в театральном искусстве. Убедитесь, что вы не пропустите это уникальное событие!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 7 сентября
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
20:00 от 500 ₽

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