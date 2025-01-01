Меню
Супергерои!
Киноафиша Супергерои!

Супергерои!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Энергия барабанов и путешествие в мир супергероев

Приглашаем вас в захватывающее путешествие во Вселенную супергероев! Вас ждёт уникальное акустическое и световое шоу, где пересекаются миры Ханса Циммера, "Звёздных войн", культовых историй и диснеевских мультфильмов.

Программа спектакля

Зрителей ожидают захватывающие путешествия в космос ("Интерстеллар"), открытое море с "Пиратами Карибского моря" и встречи с настоящими супергероями, такими как "Человек-паук" и многие другие.

Музыкальное сопровождение

В авторских аранжировках прозвучат оркестровые и этнические ударные инструменты со всего света, дополненные элементами светового шоу – светящимися и мультимедийными барабанами!

О группе "Чувство ритма"

Группа "Чувство ритма" – это коллектив профессиональных музыкантов, владеющих более 100 оркестровыми и этническими ударными инструментами. Они выступают на сценах Свердловской детской филармонии, Свердловской государственной академической филармонии, Челябинской детской филармонии, Омской филармонии и Оренбургской филармонии.

Достижения

Коллектив является лауреатом премий "Призвание-Артист" и "Best in Ural". Их выступления были частью Международного фестиваля университетского спорта - 2023, Чемпионата мира по футболу и Олимпиады в Сочи. "Чувство ритма" также активно участвует в российских и международных событиях.

Купить билет на концерт Супергерои!

Февраль
18 февраля среда
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 700 ₽

