Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Суперфестиваль «ДискоFest»
Киноафиша Суперфестиваль «ДискоFest»

Суперфестиваль «ДискоFest»

12+
Возраст 12+

О концерте

Фестиваль «Диско Fest» возвращается в Пермь

В УДС «Молот» имени Виктора Лебедева пройдет фестиваль популярной музыки «Диско Fest». Это ностальгическое шоу с хитами 90-х и 2000-х годов порадует любителей танцевальной музыки.

Уникальный состав участников

На сцене выступят легендарные группы и исполнители. В числе участников: группа Лицей с Анастасией Макаревич, неподражаемый Шура, сногсшибательная Акула и Оксана Ковалевская (ex.KRASKI). Также порадуют своими хитами группы Вирус, золотой состав Стрелок (Gold Strelki), Тотал, Данко и другие.

Кроме этого, зрителей ждет секретный зарубежный гость, имя которого будет объявлено позже. Не упустите возможность увидеть всех этих артистов на одной сцене!

Музыка, которая объединяет поколения

Фестиваль «Диско Fest» – это не просто музыкальное событие, а возможность вспомнить бурную молодость и насладиться любимыми танцевальными композициями, которые когда-то взрывали хит-парады. Погрузитесь в атмосферу «вишневых девяток» и музыкальных киосков, которые были неотъемлемой частью той эпохи.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого шоу, ведь у каждого свои воспоминания о 90-х, но музыка для всех одна!

Купить билет на концерт Суперфестиваль «ДискоFest»

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
19:00
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Весна и сердце шепчут в унисон
6+
Эстрада
Весна и сердце шепчут в унисон
8 марта в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 2000 ₽
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха в Новосибирске
6+
Классическая музыка
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха в Новосибирске
23 апреля в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1500 ₽
Гурам Амарян. Базар
18+
Юмор
Гурам Амарян. Базар
11 сентября в 20:00 ДК Калинина
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше