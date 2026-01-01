Суперфестиваль «ДискоFest»

Фестиваль «Диско Fest» возвращается в Пермь

В УДС «Молот» имени Виктора Лебедева пройдет фестиваль популярной музыки «Диско Fest». Это ностальгическое шоу с хитами 90-х и 2000-х годов порадует любителей танцевальной музыки.

Уникальный состав участников

На сцене выступят легендарные группы и исполнители. В числе участников: группа Лицей с Анастасией Макаревич, неподражаемый Шура, сногсшибательная Акула и Оксана Ковалевская (ex.KRASKI). Также порадуют своими хитами группы Вирус, золотой состав Стрелок (Gold Strelki), Тотал, Данко и другие.

Кроме этого, зрителей ждет секретный зарубежный гость, имя которого будет объявлено позже. Не упустите возможность увидеть всех этих артистов на одной сцене!

Музыка, которая объединяет поколения

Фестиваль «Диско Fest» – это не просто музыкальное событие, а возможность вспомнить бурную молодость и насладиться любимыми танцевальными композициями, которые когда-то взрывали хит-парады. Погрузитесь в атмосферу «вишневых девяток» и музыкальных киосков, которые были неотъемлемой частью той эпохи.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого шоу, ведь у каждого свои воспоминания о 90-х, но музыка для всех одна!