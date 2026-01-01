Спектакль Супер Ёлка. Супергерои спасают Новый год!

Супер Елка: новогоднее волшебство на сцене

Вас ждет музыкальный, невероятно веселый и технологичный мультимедийный спектакль с яркими героями на сцене! Спойлер: Новый год будет спасен!

В канун Нового года на планете начинают происходить странные вещи. Мир словно перевернулсь с ног на голову: в Африке ударил мороз, и всё покрылось льдом, в то время как на Севере жара тает снега. Всему виной волшебная игра, которую в подарок получил главный герой – мальчик по имени Фло. Она лишила магической силы Деда Мороза, и теперь люди всех частей света обречены остаться без главного праздника – Нового года.

Помощь зрителей

Фло, вместе с супергероями из волшебной видеоигры и многотысячной командой помощников – зрителей, предстоит пройти интерактивные испытания. Их задача – помочь Деду Морозу вернуть волшебную силу и расставить всё на свои места. Только тогда Новый год смогут встретить на всех континентах!

Интерактивный опыт

Каждый зритель получит на время шоу волшебный браслет, с помощью которого юные зрители будут помогать главным героям создавать волшебство. Такие же LED-гаджеты используются в лучших шоу мира, что добавляет спектаклю уникальности и интерактивности.

Специальный гость

Не упустите шанс увидеть выступление группы «Без игрушек» – детской музыкальной группы, в состав которой входят три солистки по имени Кира, Аня и Ксюша, все по 11 лет. Группа является лидером хит-парада Детского радио и имеет более 1 миллиона слушателей в месяц на платформе Яндекс Музыка. В 2025 году они номинированы на премию СТС Kids «Супер лайк шоу» как лучшая музыкальная группа, а также являются авторами собственных музыкальных и развлекательных шоу.

Окунитесь в новогоднюю атмосферу волшебства и положительных эмоций с СуперЕлкой!