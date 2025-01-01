Супердискотека 90х радио «Рекорд»

Супердискотека 90-х в Москве

Запачкать щёки сладкой ватой, врезаться в машинку на автодроме, залететь с закрытыми глазами в комнату страха и выиграть иностранную жёвку за стрельбу в тире — всё это ждет вас на главном ретромегадэнсе страны! Присоединяйтесь к новой постановке «Айда в Лунапарк!» от радио «Рекорд», где вас ждет масштабное шоу с более чем 20 любимыми артистами и незабываемыми эмоциями.

Артисты и специальные гости

На сцене выступят: секретный зарубежный гость, Шура, группа «Дюна», Вирус, Lika Star, Алёна Апина, Hi-Fi, Оксана Почепа (Акула), Кай Метов, Оксана Ковалевская (Kraski), Лицей, Ирина Салтыкова, группа «Технология», Монокини, Карина Кокс (ex. Сливки), Danko, Унесённые ветром, Русский Размер, Total/Cherkunova, Полина Ростова и 140 ударов в минуту. Обращаем внимание: состав артистов может измениться.

Впервые на Супердискотеке выступят группа «Дюна» с хитами «Привет с большого бодуна», «Страна Лимония» и «Коммунальная квартира», а также 140 ударов в минуту с песнями «Тополя» и «Я скучаю по тебе». Кульминацией шоу станет выступление секретного иностранного гостя, чье имя будет раскрыто только во время фестиваля.

Танцпол «Колбасный Цех»

Любители электронной музыки 90-х и нулевых смогут насладиться танцполом «Колбасный Цех» прямо в фойе. Кто будет стоять за вертушками, станет известно совсем скоро!

Информация о билетах

Октябрятский танцпол: Доступ на танцпол для активного отдыха и новых знакомств. Успейте заранее погрузиться в атмосферу интерактивного города 90-х в фойе и занять место поближе к сцене.

Пионерский сектор: Трибуны, где можно сидеть и танцевать, не мешая другим зрителям. Вход в интерактивный город 90-х в фойе. Обратите внимание, что «Пионерский билет» не даёт возможности выхода на танцпол.

Партийный премиум бокс: Комфортабельная зона с отличным видом на сцену, премиальное обслуживание, спецпаёк и отдельный вход.

Готовьте лосины и варёнки, надевайте малиновые пиджаки и чёлки — Супердискотека уже близко!