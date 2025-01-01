Выставка дизайнерских игрушек Super Toys в Москве

Выставка Super Toys представляет собой крупнейший в России проект о дизайнерских игрушках, трансформировавшихся в новый язык современного искусства. Мероприятие проходит на двух этажах ДК «Кристалл» и собирает под одной крышей самые громкие имена мировой арт-сцены.

Звезды выставки

В экспозиции можно увидеть работы таких известных художников, как KAWS, Takashi Murakami, Hajime Sorayama, Banksy и Kasing Lung, автор культового персонажа Labubu. Эти имена уже давно стали синонимами инноваций в искусстве, и их работы не оставят равнодушными ни любителей, ни экспертов.

Широкая экспозиция

На площади более 1000 квадратных метров расположены 2000 коллекционных фигурок от западных и российских художников. Каждая из них рассказывает свою уникальную историю, демонстрируя разнообразие стилей и подходов к современному искусству.

Дополнительные произведения

Выставка также включает в себя работы в областях живописи, графики и скульптуры, что делает её настоящим праздником для всех, кто интересуется актуальным искусством. Super Toys предлагает зрителям не просто наблюдение, а возможность взаимодействия с миром современного искусства через призму игрушек.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Вдохновитесь креативностью и увидьте, как искусство игрушек может обогатить наш взгляд на современность.