Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Super toys. Внимание! Искусство внутри
Билеты от 1200₽
Киноафиша Super toys. Внимание! Искусство внутри

Super toys. Внимание! Искусство внутри

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Выставка дизайнерских игрушек Super Toys в Москве

Выставка Super Toys представляет собой крупнейший в России проект о дизайнерских игрушках, трансформировавшихся в новый язык современного искусства. Мероприятие проходит на двух этажах ДК «Кристалл» и собирает под одной крышей самые громкие имена мировой арт-сцены.

Звезды выставки

В экспозиции можно увидеть работы таких известных художников, как KAWS, Takashi Murakami, Hajime Sorayama, Banksy и Kasing Lung, автор культового персонажа Labubu. Эти имена уже давно стали синонимами инноваций в искусстве, и их работы не оставят равнодушными ни любителей, ни экспертов.

Широкая экспозиция

На площади более 1000 квадратных метров расположены 2000 коллекционных фигурок от западных и российских художников. Каждая из них рассказывает свою уникальную историю, демонстрируя разнообразие стилей и подходов к современному искусству.

Дополнительные произведения

Выставка также включает в себя работы в областях живописи, графики и скульптуры, что делает её настоящим праздником для всех, кто интересуется актуальным искусством. Super Toys предлагает зрителям не просто наблюдение, а возможность взаимодействия с миром современного искусства через призму игрушек.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Вдохновитесь креативностью и увидьте, как искусство игрушек может обогатить наш взгляд на современность.

Купить билет на выставка Super toys. Внимание! Искусство внутри

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
3 октября пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
4 октября суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
5 октября воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
7 октября вторник
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
8 октября среда
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
9 октября четверг
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
10 октября пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
11 октября суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
12 октября воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
14 октября вторник
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
15 октября среда
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
16 октября четверг
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
17 октября пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
18 октября суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
19 октября воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
21 октября вторник
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
22 октября среда
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
23 октября четверг
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
24 октября пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
25 октября суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
26 октября воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
28 октября вторник
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
29 октября среда
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
30 октября четверг
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
31 октября пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
1 ноября суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
2 ноября воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
4 ноября вторник
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
5 ноября среда
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
6 ноября четверг
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
7 ноября пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
8 ноября суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
9 ноября воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
11 ноября вторник
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
12 ноября среда
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
13 ноября четверг
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
14 ноября пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
15 ноября суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
16 ноября воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
18 ноября вторник
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
19 ноября среда
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
20 ноября четверг
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
21 ноября пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
22 ноября суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
23 ноября воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
25 ноября вторник
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
26 ноября среда
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
27 ноября четверг
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
28 ноября пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
29 ноября суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
30 ноября воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
2 декабря вторник
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
3 декабря среда
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
4 декабря четверг
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
5 декабря пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
6 декабря суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
7 декабря воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
9 декабря вторник
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
10 декабря среда
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
11 декабря четверг
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
12 декабря пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
13 декабря суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
14 декабря воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
16 декабря вторник
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
17 декабря среда
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
18 декабря четверг
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
19 декабря пятница
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
20 декабря суббота
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
4 декабря в 11:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Игровая программа «Фаертаг»
18+
Интерактивный
Игровая программа «Фаертаг»
4 октября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 120000 ₽
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
16+
Экскурсия Мастер-класс
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
26 октября в 12:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 6000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше