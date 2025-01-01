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Киноафиша Супер-стендап

Супер-стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-шоу в новом баре: вечер смеха и хорошего настроения

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа в новом стендап-баре в центре города! Это отличная возможность провести время в уютной камерной атмосфере и насладиться живым шоу с участием лучших комиков.

Звезды вечера

На сцене выступят известный комик из Ростова-на-Дону, а также два талантливых комика из Екатеринбурга. Каждый из них обладает уникальным стилем и умением удивлять зрителей, поэтому вас ждет не только смех, но и множество неожиданных моментов.

Удобства для зрителей

Сбор гостей начнется за полчаса до начала мероприятия. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой до старта шоу. Не упустите шанс окунуться в мир юмора и развлечений!

Интересные факты о стендапе

Стендап - это не просто комедия, а целое искусство, которое требует мастерства и смелости. Многие известные комики начинали свои карьеры именно на небольших сценах, как наш бар. Возможно, вы станете свидетелем зарождения звезд будущего!

Не пропустите это увлекательное событие! Ждем вас на стендап-шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 16 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
21:00 от 800 ₽

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