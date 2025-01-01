Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Super Сrossover скрипка+рояль. Классика. Саундтреки. Рокхиты. Вечеринка с фуршетом в Музее ностальгии во дворце на Невском
Киноафиша Super Сrossover скрипка+рояль. Классика. Саундтреки. Рокхиты. Вечеринка с фуршетом в Музее ностальгии во дворце на Невском

Super Сrossover скрипка+рояль. Классика. Саундтреки. Рокхиты. Вечеринка с фуршетом в Музее ностальгии во дворце на Невском

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный кроссовер в Музее Ностальгии

На сцене салона Артстандарт (Музей Ностальгии) состоится яркая кроссовер-программа с участием лауреатов многих профессиональных конкурсов: Екатерины Тарасовой (скрипка) и Ильи Гончарова (рояль). Эта программа познакомит зрителей с fascinatum, завораживающим миром классической и популярной музыки.

Что такое Classical Crossover?

Классический кроссовер («Classical Crossover») — это музыкальный стиль, который сочетает элементы академической и поп-музыки. Он независимо от жанра стремится вырваться из стереотипов устоявшихся форматов, представляя синтетическую композицию из классических и современных музыкальных направлений.

Программа концерта

Концерт состоит из двух отделений:

  • I отделение: Популярные классические произведения И.С. Баха, А. Вивальди, П. Чайковского и других известных композиторов. Антракт: 30 минут.
  • II отделение: Super hits XX века: музыка Gary Moore, The Beatles, Queen и другие знаковые композиции.

Угощения в перерыве

Во время антракта зрители смогут насладиться фуршетом с красным и белым полусладким вином, чаем с баранками из исторического самовара 1953 года, а также кофе и сладостями. Всё это включено в стоимость билета.

Участники программы

Екатерина Тарасова: Закончила Московскую консерваторию с отличием и является лауреаткой множества международных конкурсов. Она выступала с сольными программами по всему миру и активно участвует в концертной деятельности с симфоническими оркестрами.

Илья Гончаров: Пианист-виртуоз и композитор-импровизатор. Обладает мастерством взаимодействия с аудиторией, предлагая не только музыку, но и увлекательные истории о мире искусства.

Место проведения

Событие пройдет в историческом дворце Кваренги (Казанская 7), знаменитом своим богатым культурным наследием. Этот архитектурный шедевр был построен в 1810 году и находится в центре исторического Петербурга.

Концерт будет исполняться на уникальном рояле DIEDERICHS FRERES, созданном в 1900 году. Этот инструмент известен своим высоким качеством и насыщенным звучанием, что добавляет особую атмосферу мероприятию.

Добро пожаловать!

Приглашаем вас прийти за полчаса до начала, чтобы насладиться чаем с конфетами и окунуться в атмосферу общения. Также вы сможете ознакомиться с нашей ретро-коллекцией, состоящей из 500 экспонатов, отражающих колорит времён конца 19-го и начала 20 века.

Завершение мероприятия планируется до 21:50. Возрастное ограничение: 12+.

В стоимость билета входит:
+ Обзор Дворца Кваренги
+ Экскурс по Музею Ностальгии
+ Welcome drink (красное и белое вино)
+ Фуршет
+ Чай из исторического самовара с баранками
+ Кофе и сладости

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 ноября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 1950 ₽

В ближайшие дни

Чюрлёнис, Глазунов и Лядов. К юбилеям композиторов
6+
Классическая музыка
Чюрлёнис, Глазунов и Лядов. К юбилеям композиторов
22 октября в 19:00 Музей музыки
от 300 ₽
Многоточие
18+
Хип-хоп
Многоточие
23 ноября в 20:00 Jagger
от 1800 ₽
Pink Floyd Show
6+
Рок Живая музыка
Pink Floyd Show
13 ноября в 20:00 Клуб «А2»
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше