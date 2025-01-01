Super Сrossover скрипка+рояль. Классика. Саундтреки. Рокхиты. Вечеринка с фуршетом в Музее ностальгии во дворце на Невском

Музыкальный кроссовер в Музее Ностальгии

На сцене салона Артстандарт (Музей Ностальгии) состоится яркая кроссовер-программа с участием лауреатов многих профессиональных конкурсов: Екатерины Тарасовой (скрипка) и Ильи Гончарова (рояль). Эта программа познакомит зрителей с fascinatum, завораживающим миром классической и популярной музыки.

Что такое Classical Crossover?

Классический кроссовер («Classical Crossover») — это музыкальный стиль, который сочетает элементы академической и поп-музыки. Он независимо от жанра стремится вырваться из стереотипов устоявшихся форматов, представляя синтетическую композицию из классических и современных музыкальных направлений.

Программа концерта

Концерт состоит из двух отделений:

I отделение: Популярные классические произведения И.С. Баха, А. Вивальди, П. Чайковского и других известных композиторов. Антракт: 30 минут.

Популярные классические произведения И.С. Баха, А. Вивальди, П. Чайковского и других известных композиторов. Антракт: 30 минут. II отделение: Super hits XX века: музыка Gary Moore, The Beatles, Queen и другие знаковые композиции.

Угощения в перерыве

Во время антракта зрители смогут насладиться фуршетом с красным и белым полусладким вином, чаем с баранками из исторического самовара 1953 года, а также кофе и сладостями. Всё это включено в стоимость билета.

Участники программы

Екатерина Тарасова: Закончила Московскую консерваторию с отличием и является лауреаткой множества международных конкурсов. Она выступала с сольными программами по всему миру и активно участвует в концертной деятельности с симфоническими оркестрами.

Илья Гончаров: Пианист-виртуоз и композитор-импровизатор. Обладает мастерством взаимодействия с аудиторией, предлагая не только музыку, но и увлекательные истории о мире искусства.

Место проведения

Событие пройдет в историческом дворце Кваренги (Казанская 7), знаменитом своим богатым культурным наследием. Этот архитектурный шедевр был построен в 1810 году и находится в центре исторического Петербурга.

Концерт будет исполняться на уникальном рояле DIEDERICHS FRERES, созданном в 1900 году. Этот инструмент известен своим высоким качеством и насыщенным звучанием, что добавляет особую атмосферу мероприятию.

Добро пожаловать!

Приглашаем вас прийти за полчаса до начала, чтобы насладиться чаем с конфетами и окунуться в атмосферу общения. Также вы сможете ознакомиться с нашей ретро-коллекцией, состоящей из 500 экспонатов, отражающих колорит времён конца 19-го и начала 20 века.

Завершение мероприятия планируется до 21:50. Возрастное ограничение: 12+.

В стоимость билета входит:

+ Обзор Дворца Кваренги

+ Экскурс по Музею Ностальгии

+ Welcome drink (красное и белое вино)

+ Фуршет

+ Чай из исторического самовара с баранками

+ Кофе и сладости