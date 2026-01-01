Спектакль Супер-мега шоу

Супер-мега шоу
12+
О спектакле

Грандиозное шоу к юбилею Александра Гусарова

В день своего пятидесятилетия известный артист театра Лицедеи и Семьянюки Александр Гусаров дарит себе и зрителям захватывающее событие — Супер-мега шоу.

Новый спектакль станет квинтэссенцией его творческого пути, объединяющей лучшие номера, неожиданные эксперименты и фирменный парадоксальный юмор. Это уникальное событие подарит зрителям взрывную смесь клоунады, гротеска, пластики и непредсказуемого хулиганства.

В Супер-мега шоу клоунский абсурд, лирика и радость сливаются в один коктейль, создавая незабываемую атмосферу. Это идеальный подарок для всех, кто готов разделить с артистом его большой праздник жизни.

