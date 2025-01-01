Супер Диско 90-00х

Уходим в танцевальный трехчасовой отрыв: Мега-Дискотека 90х-00х в клубе Red Arena!

28 февраля клуб Red Arena в Сочи превратится в одну большую танцплощадку для всех, кто ностальгирует по музыке девяностых и двухтысячных. Этот формат уже завоевал популярность и собирает целые стадионы. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу, полную хитов, которые запомнились многим!

Звёздный состав участников

На сцене выступят известные исполнители, которые подарят незабываемый вечер:

Hi-Fi — «Седьмой лепесток», «Беспризорник», «Глупые люди», «Не верь слезам»

— «Седьмой лепесток», «Беспризорник», «Глупые люди», «Не верь слезам» Владимир Панченко Faktor-2 — «Война», «Красавица», «Шалава», «Преступление»

— «Война», «Красавица», «Шалава», «Преступление» Ольга Меганская EX. VIA GRA — «Попытка № 5», «У меня появился другой», «Поцелуи», «Не оставляй меня, любимый!»

— «Попытка № 5», «У меня появился другой», «Поцелуи», «Не оставляй меня, любимый!» Краски — «Оранжевое солнце», «Он не знает ничего», «Старший брат», «Сегодня к маме я приехала домой»

— «Оранжевое солнце», «Он не знает ничего», «Старший брат», «Сегодня к маме я приехала домой» Демо — «Солнышко», «Грусть», «Дождик», «2000 лет»

— «Солнышко», «Грусть», «Дождик», «2000 лет» Вирус — «Попрошу тебя», «Ты меня не ищи», «Мама», «Лучшая подруга»

— «Попрошу тебя», «Ты меня не ищи», «Мама», «Лучшая подруга» Русский Размер — «Вот так», «Ангел дня», «Было и прошло», «Когда его нет рядом»

Невероятная атмосфера

Вы ждёте что-то особенное? Это будет не просто дискотека! Подготовлено проекционное и лазерное шоу, сотни киловатт света и только «живой» звук. Атмосфера, пронизанная хитами и ностальгическими мелодиями, создаст уникальную возможность вернуться в те не забываемые времена.

Не забудьте о наряде!

Приглашаем вас вспомнить стиль 90-х и 00-х! Достаём или заказываем в интернет-магазине розовые лосины с неоновым отливом, гладим джинсы-варёнки, завиваем чёлки и добавляем объём не только своей причёске, но и музыкальному настрою.

Билеты на праздник

Помните, кто раньше купит билеты, тот меньше заплатит! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого путешествия в мир музыки девяностых и нулевых годов.

Мы ждём вас на Мега-Дискотеке 90х-00х в Red Arena! Не пропустите этот великолепный вечер!