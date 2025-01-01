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Супер Диско 90-00х
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Супер Диско 90-00х

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Уходим в танцевальный трехчасовой отрыв: Мега-Дискотека 90х-00х в клубе Red Arena!

28 февраля клуб Red Arena в Сочи превратится в одну большую танцплощадку для всех, кто ностальгирует по музыке девяностых и двухтысячных. Этот формат уже завоевал популярность и собирает целые стадионы. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу, полную хитов, которые запомнились многим!

Звёздный состав участников

На сцене выступят известные исполнители, которые подарят незабываемый вечер:

  • Hi-Fi — «Седьмой лепесток», «Беспризорник», «Глупые люди», «Не верь слезам»
  • Владимир Панченко Faktor-2 — «Война», «Красавица», «Шалава», «Преступление»
  • Ольга Меганская EX. VIA GRA — «Попытка № 5», «У меня появился другой», «Поцелуи», «Не оставляй меня, любимый!»
  • Краски — «Оранжевое солнце», «Он не знает ничего», «Старший брат», «Сегодня к маме я приехала домой»
  • Демо — «Солнышко», «Грусть», «Дождик», «2000 лет»
  • Вирус — «Попрошу тебя», «Ты меня не ищи», «Мама», «Лучшая подруга»
  • Русский Размер — «Вот так», «Ангел дня», «Было и прошло», «Когда его нет рядом»

Невероятная атмосфера

Вы ждёте что-то особенное? Это будет не просто дискотека! Подготовлено проекционное и лазерное шоу, сотни киловатт света и только «живой» звук. Атмосфера, пронизанная хитами и ностальгическими мелодиями, создаст уникальную возможность вернуться в те не забываемые времена.

Не забудьте о наряде!

Приглашаем вас вспомнить стиль 90-х и 00-х! Достаём или заказываем в интернет-магазине розовые лосины с неоновым отливом, гладим джинсы-варёнки, завиваем чёлки и добавляем объём не только своей причёске, но и музыкальному настрою.

Билеты на праздник

Помните, кто раньше купит билеты, тот меньше заплатит! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого путешествия в мир музыки девяностых и нулевых годов.

Мы ждём вас на Мега-Дискотеке 90х-00х в Red Arena! Не пропустите этот великолепный вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 января
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
19:00 от 3000 ₽

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