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Супер Диско 90-00х
Киноафиша Супер Диско 90-00х

Супер Диско 90-00х

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Грандиозная вечеринка в стиле 90-х и 2000-х в Петербурге

Для всех, кто скучает по кассетным плеерам, блестящим курткам и беззаботным ритмам молодости, 4 января 2026 года Клуб А2 станет эпицентром хитов 90-х и 2000-х. Здесь вас ждут легендарные артисты, зажигательные ритмы и море позитива!

Погружение в золотую эпоху

Приготовьтесь к настоящему танцевальному драйву! На сцене выступят любимые артисты, под чьи песни мы влюблялись и танцевали до утра. В программе — хиты, которые знает каждый:

  • Хай Фай — «Не дай ему уйти», «Беги от меня»
  • Лиза Роднянская — «Солнце», «Малыш»
  • Faktor-2 — «Я так соскучился», «Лёд и пламень»
  • Демо — «Плохая девочка»
  • Стрелки — «Ты не верь слезам», «Я и ты»
  • Ольга Меганская — «Дождь», «Белая ночь»
  • Отпетые мошенники — «Не надо стесняться», «Кто ты такой»

Что вас ждёт?

На вечеринке вас ожидают:

  • Живые выступления
  • Хиты, которые знает каждый
  • Море света, звука и энергии
  • Танцы до упаду под главные хиты двух десятилетий
  • Специальные гости и сюрпризы

Подробности мероприятия

Дата: 4 января 2026 года

Начало: 19:00 (сбор гостей в 18:30)

Дресс-код: стиль 90-х и 00-х приветствуется!

Адрес клуба A2: пр. Медиков, 3, Санкт-Петербург

Билеты уже в продаже! Не упустите шанс окунуться в волну ярких воспоминаний и оторваться по-настоящему!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 января
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
19:00 от 3000 ₽

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