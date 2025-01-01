Супер Диско 90-00х

Для всех, кто скучает по кассетным плеерам, блестящим курткам и беззаботным ритмам молодости, 4 января 2026 года Клуб А2 станет эпицентром хитов 90-х и 2000-х. Здесь вас ждут легендарные артисты, зажигательные ритмы и море позитива!
Приготовьтесь к настоящему танцевальному драйву! На сцене выступят любимые артисты, под чьи песни мы влюблялись и танцевали до утра. В программе — хиты, которые знает каждый:
На вечеринке вас ожидают:
Дата: 4 января 2026 года
Начало: 19:00 (сбор гостей в 18:30)
Дресс-код: стиль 90-х и 00-х приветствуется!
Адрес клуба A2: пр. Медиков, 3, Санкт-Петербург
Билеты уже в продаже! Не упустите шанс окунуться в волну ярких воспоминаний и оторваться по-настоящему!