Супер Диско 90-00х

Грандиозная вечеринка в стиле 90-х и 2000-х в Петербурге

Для всех, кто скучает по кассетным плеерам, блестящим курткам и беззаботным ритмам молодости, 4 января 2026 года Клуб А2 станет эпицентром хитов 90-х и 2000-х. Здесь вас ждут легендарные артисты, зажигательные ритмы и море позитива!

Погружение в золотую эпоху

Приготовьтесь к настоящему танцевальному драйву! На сцене выступят любимые артисты, под чьи песни мы влюблялись и танцевали до утра. В программе — хиты, которые знает каждый:

Хай Фай — «Не дай ему уйти», «Беги от меня»

Лиза Роднянская — «Солнце», «Малыш»

Faktor-2 — «Я так соскучился», «Лёд и пламень»

Демо — «Плохая девочка»

Стрелки — «Ты не верь слезам», «Я и ты»

Ольга Меганская — «Дождь», «Белая ночь»

Отпетые мошенники — «Не надо стесняться», «Кто ты такой»

Что вас ждёт?

На вечеринке вас ожидают:

Живые выступления

Хиты, которые знает каждый

Море света, звука и энергии

Танцы до упаду под главные хиты двух десятилетий

Специальные гости и сюрпризы

Подробности мероприятия

Дата: 4 января 2026 года

Начало: 19:00 (сбор гостей в 18:30)

Дресс-код: стиль 90-х и 00-х приветствуется!

Адрес клуба A2: пр. Медиков, 3, Санкт-Петербург

Билеты уже в продаже! Не упустите шанс окунуться в волну ярких воспоминаний и оторваться по-настоящему!