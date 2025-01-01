Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Суп Харчо. Осенний концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Суп Харчо. Осенний концерт

Суп Харчо. Осенний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Суп Харчо. Осенний концерт в клубе 16 тонн

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — осенний концерт группы «Суп Харчо», который состоится в атмосферном клубе 16 тонн. Эта группа славится своим неподражаемым стилем, смешивающим элементы фолка, рока и этнической музыки, и, безусловно, приятно удивит даже самых требовательных слушателей.

Что вас ждет?

На концерте «Суп Харчо» зрители увидят яркое музыкальное представление. Команда исполнит как уже полюбившиеся песни, так и совершенно новые треки, которые еще не звучали в эфире. Каждый номер будет сопровождаться зажигательными танцами и яркими визуальными эффектами, что сделает атмосферу вечера по-настоящему незабываемой.

Интересные факты о группе

Группа «Суп Харчо» была основана в 2015 году и за это время успела завоевать популярность в музыкальных кругах. Неоднократно они выступали на крупнейших фестивалях страны, собирая полные залы. Их необычное название символизирует как разнообразие музыкальных стилей, так и смешение культур, что и привлекает зрителей.

Не пропустите!

Осенний концерт станет отличной возможностью погрузиться в мир живой музыки и атмосферных переживаний. Билеты быстро расходятся, поэтому поспешите приобрести их заранее! Создайте для себя незабываемый вечер в компании музыки и единомышленников.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Концерт с песочной анимацией. Романтика Шопена
12+
Классическая музыка
Концерт с песочной анимацией. Романтика Шопена
20 сентября в 20:30 Англиканская церковь Святого Андрея
от 2800 ₽
16+
Классическая музыка
Чайковский и не только
9 ноября в 19:00 Центральный дом работников искусств
от 500 ₽
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
26 октября в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше