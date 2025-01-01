Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше

Фортепиано на закате на крыше с видом на Черное море
Погружайтесь в атмосферу романтики и умиротворения на уникальном музыкальном событии — Sunset Piano.
Музыка и атмосфера
- Фортепиано на закате: Насладитесь чарующими мелодиями на крыше легендарного Khosta Spot, где вам откроются завораживающие виды заката над морем.
- Репертуар: В программе — шедевры Пэта Метени, Баха, классики разных эпох и оригинальные интерпретации мировой музыки.
Исполнитель
- Юрий Бедрак: Музыку для этого вечера исполнит известный саксофонист и пианист Юрий Бедрак, который подарит вам незабываемые музыкальные моменты.
Услуги
- Кухня и бар: На крыше работает бар, где можно заказать напитки и легкие закуски, чтобы сделать вечер еще более приятным.
Приходите, чтобы насладиться красотой заката и волшебными звуками фортепиано. Sunset Piano в Khosta Spot — это идеальный способ провести вечер в атмосфере музыкального искусства и живописных пейзажей.