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Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
Киноафиша Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше

Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше

Постановка
Khosta Spot 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Фортепиано на закате на крыше с видом на Черное море

Погружайтесь в атмосферу романтики и умиротворения на уникальном музыкальном событии — Sunset Piano.

Музыка и атмосфера

  • Фортепиано на закате: Насладитесь чарующими мелодиями на крыше легендарного Khosta Spot, где вам откроются завораживающие виды заката над морем.
  • Репертуар: В программе — шедевры Пэта Метени, Баха, классики разных эпох и оригинальные интерпретации мировой музыки.

Исполнитель

  • Юрий Бедрак: Музыку для этого вечера исполнит известный саксофонист и пианист Юрий Бедрак, который подарит вам незабываемые музыкальные моменты.

Услуги

  • Кухня и бар: На крыше работает бар, где можно заказать напитки и легкие закуски, чтобы сделать вечер еще более приятным.

Приходите, чтобы насладиться красотой заката и волшебными звуками фортепиано. Sunset Piano в Khosta Spot — это идеальный способ провести вечер в атмосфере музыкального искусства и живописных пейзажей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 24 июля
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:30 от 1500 ₽
Сочи, 26 июля
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:30 от 1500 ₽
Сочи, 29 июля
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 30 июля
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:30 от 1500 ₽
Сочи, 31 июля
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 1 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:30 от 1500 ₽
Сочи, 2 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:30 от 1600 ₽
Сочи, 5 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1600 ₽
Сочи, 6 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1600 ₽
Сочи, 7 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1600 ₽
Сочи, 8 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1600 ₽
Сочи, 9 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1600 ₽
Сочи, 12 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1600 ₽
Сочи, 14 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 15 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 16 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 19 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 20 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 21 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 22 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 23 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 26 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 27 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 1500 ₽
Сочи, 28 августа
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