Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше

Фортепиано на закате на крыше с видом на Черное море

Погружайтесь в атмосферу романтики и умиротворения на уникальном музыкальном событии — Sunset Piano.

Музыка и атмосфера

Фортепиано на закате: Насладитесь чарующими мелодиями на крыше легендарного Khosta Spot, где вам откроются завораживающие виды заката над морем.

Насладитесь чарующими мелодиями на крыше легендарного Khosta Spot, где вам откроются завораживающие виды заката над морем. Репертуар: В программе — шедевры Пэта Метени, Баха, классики разных эпох и оригинальные интерпретации мировой музыки.

Исполнитель

Юрий Бедрак: Музыку для этого вечера исполнит известный саксофонист и пианист Юрий Бедрак, который подарит вам незабываемые музыкальные моменты.

Услуги

Кухня и бар: На крыше работает бар, где можно заказать напитки и легкие закуски, чтобы сделать вечер еще более приятным.

Приходите, чтобы насладиться красотой заката и волшебными звуками фортепиано. Sunset Piano в Khosta Spot — это идеальный способ провести вечер в атмосфере музыкального искусства и живописных пейзажей.