Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
SUNRISE BAND — Hits of 90s–2000s в Музкафе!
Киноафиша SUNRISE BAND — Hits of 90s–2000s в Музкафе!

SUNRISE BAND — Hits of 90s–2000s в Музкафе!

О концерте

Зажигательный вечер с Sunrise Band

19 декабря на сцене состоится выступление яркой и зажигательной группы Sunrise Band. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и веселья.

Хиты, вызывающие ностальгию

В этот вечер прозвучат любимые хиты, под которые жила и танцевала целая эпоха. Вы услышите культовые ритмы 90-х и динамичные треки 2000-х, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Живое исполнение

Поп-легенды, танцевальные хиты, рок-иконы тех лет и ностальгические мелодии будут представлены в живом исполнении. Эти композиции мгновенно поднимут настроение и перенесут вас в атмосферу той эпохи.

Эмоции и энергия

Приготовьтесь к вечеру ярких эмоций, наполняющего энергией и музыкой, которая не стареет. Вы не захотите пропустить этот уникальный концерт!

После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777

Купить билет на концерт SUNRISE BAND — Hits of 90s–2000s в Музкафе!

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 7000 ₽

В ближайшие дни

Арт-концерт «Адам» с участием Abilkaiyr Zharasqan
Живая музыка
Арт-концерт «Адам» с участием Abilkaiyr Zharasqan
20 декабря в 20:00 Музкафе
от 6000 ₽
Новогодняя программа с группой DON CUBA в Музкафе!
Латина Живая музыка
Новогодняя программа с группой DON CUBA в Музкафе!
28 декабря в 20:00 Музкафе
от 10000 ₽
TILL LINDEMANN MEINE WELT TOUR 2026
Рок Тяжелый рок Альтернативный рок
TILL LINDEMANN MEINE WELT TOUR 2026
6 января в 20:00 Almaty Arena
от 30000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше