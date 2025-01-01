SUNRISE BAND — Hits of 90s–2000s в Музкафе!

Зажигательный вечер с Sunrise Band

19 декабря на сцене состоится выступление яркой и зажигательной группы Sunrise Band. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и веселья.

Хиты, вызывающие ностальгию

В этот вечер прозвучат любимые хиты, под которые жила и танцевала целая эпоха. Вы услышите культовые ритмы 90-х и динамичные треки 2000-х, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Живое исполнение

Поп-легенды, танцевальные хиты, рок-иконы тех лет и ностальгические мелодии будут представлены в живом исполнении. Эти композиции мгновенно поднимут настроение и перенесут вас в атмосферу той эпохи.

Эмоции и энергия

Приготовьтесь к вечеру ярких эмоций, наполняющего энергией и музыкой, которая не стареет. Вы не захотите пропустить этот уникальный концерт!

После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777