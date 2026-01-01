Sunny Side Quartet: Посвящение Великим!

Sunny Side Quartet представляют классический джазовый органный состав, который стал символом музыкальной эпохи середины прошлого века. Электроорган Hammond, запатентованный 24 апреля 1934 года Лоуренсом Хаммондом, оказал огромное влияние на множество музыкальных стилей, включая джаз, рок и поп. Звук Hammond — это не просто мелодия, это целая эпоха!

В этот вечер музыканты квартета исполнит программу «Посвящение Великим!». Зрителей ожидают композиции, созданные выдающимися джазовыми музыкантами и композиторами, такими как Джимми Смит, Бенни Голсон, Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи и Дюк Эллингтон. Кроме того, вы услышите интересные истории из жизни этих великих мастеров джаза.

Музыканты Sunny Side Quartet:

Дмитрий Тихонов — электроорган Hammond

Даниил Гуков — ударные

Андрей Горбунов — перкуссия

Александр Михайловский — гитара и ведущий вечера

Не упустите возможность насладиться великолепной программой и погрузиться в мир джаза вместе с Sunny Side Quartet!