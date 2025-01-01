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Sunny Side Quartet
Киноафиша Sunny Side Quartet

Sunny Side Quartet

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джазового органа с Sunny Side Quartet: «Посвящение Великим»

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир джаза на специальном концерте «Посвящение Великим», который состоится в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Вечер станет настоящим праздником для любителей живой музыки и джазовых импровизаций.

Что вас ждет на концерте?

Sunny Side Quartet, известный своими яркими и запоминающимися выступлениями, представит программу, посвященную выдающимся музыкантам джаза. Вы сможете насладиться не только классическими композициями, но и новыми интерпретациями любимых мелодий.

Интересные факты

  • Sunny Side Quartet – это коллектив, состоящий из талантливых музыкантов, каждый из которых является мастером своего дела.
  • Джаз-клуб Игоря Бутмана – один из лучших клубов для джазовых выступлений в России, где всегда царит атмосфера творчества и вдохновения.
  • Концерт «Посвящение Великим» – это не только музыкальное событие, но и дань уважения тем, кто внес значительный вклад в развитие джаза.

Когда и где?

Не забудьте отметить дату выступления в своем календаре. Концерт пройдет в уютной атмосфере Джаз-клуба Игоря Бутмана. Начало в 19:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места!

Приходите и наслаждайтесь незабываемым вечером джазовой музыки в исполнении Sunny Side Quartet. Это событие станет прекрасной возможностью зарядиться позитивными эмоциями и открыть для себя новые грани джазового искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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