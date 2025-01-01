Вечер джазового органа с Sunny Side Quartet: «Посвящение Великим»

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир джаза на специальном концерте «Посвящение Великим», который состоится в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Вечер станет настоящим праздником для любителей живой музыки и джазовых импровизаций.

Что вас ждет на концерте?

Sunny Side Quartet, известный своими яркими и запоминающимися выступлениями, представит программу, посвященную выдающимся музыкантам джаза. Вы сможете насладиться не только классическими композициями, но и новыми интерпретациями любимых мелодий.

Интересные факты

Sunny Side Quartet – это коллектив, состоящий из талантливых музыкантов, каждый из которых является мастером своего дела.

Джаз-клуб Игоря Бутмана – один из лучших клубов для джазовых выступлений в России, где всегда царит атмосфера творчества и вдохновения.

Концерт «Посвящение Великим» – это не только музыкальное событие, но и дань уважения тем, кто внес значительный вклад в развитие джаза.

Когда и где?

Не забудьте отметить дату выступления в своем календаре. Концерт пройдет в уютной атмосфере Джаз-клуба Игоря Бутмана. Начало в 19:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места!

Приходите и наслаждайтесь незабываемым вечером джазовой музыки в исполнении Sunny Side Quartet. Это событие станет прекрасной возможностью зарядиться позитивными эмоциями и открыть для себя новые грани джазового искусства!