«Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше

Джазовый концерт на панорамной крыше в Москве

Осенний вечер, теплые солнечные лучи и джаз, рождающийся здесь и сейчас — приглашаем вас на уютный концерт Анны Бирюковой и Just ensemble на крыше Omega Rooftop. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником с захватывающим видом на Москву.

Впечатляющая программа

В этот вечер вас ждет звучание винтажного джаза 60-х годов — искреннего, теплого и по-настоящему живого. Музыка перенесет вас в атмосферу сентябрьского Нью-Йорка, на вечерние аллеи Центрального парка, где звучат голоса великих исполнителей: Фрэнка Синатры, Билли Джоэла, Луи Армстронга и Этты Джеймс.

Создание уникальной атмосферы

Уютная обстановка, мягкий свет и освежающие коктейли, подаваемые в баре, сопроводят вас в это музыкальное путешествие. Джаз о городе, который никогда не спит, создаст особую магию вечера, которую вы обязательно захотите сохранить в своем сердце.

Детали мероприятия

Дата: 27 сентября

Время: 17:00 (сбор гостей с 16:00)

Место: Omega Rooftop, Цветной б-р, дом 15, строение 1, этаж 7 (Универмаг "Цветной")