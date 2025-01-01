Меню
«Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше
Билеты от 1400₽
«Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше

«Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Джазовый концерт на панорамной крыше в Москве

Осенний вечер, теплые солнечные лучи и джаз, рождающийся здесь и сейчас — приглашаем вас на уютный концерт Анны Бирюковой и Just ensemble на крыше Omega Rooftop. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником с захватывающим видом на Москву.

Впечатляющая программа

В этот вечер вас ждет звучание винтажного джаза 60-х годов — искреннего, теплого и по-настоящему живого. Музыка перенесет вас в атмосферу сентябрьского Нью-Йорка, на вечерние аллеи Центрального парка, где звучат голоса великих исполнителей: Фрэнка Синатры, Билли Джоэла, Луи Армстронга и Этты Джеймс.

Создание уникальной атмосферы

Уютная обстановка, мягкий свет и освежающие коктейли, подаваемые в баре, сопроводят вас в это музыкальное путешествие. Джаз о городе, который никогда не спит, создаст особую магию вечера, которую вы обязательно захотите сохранить в своем сердце.

Детали мероприятия

Дата: 27 сентября
Время: 17:00 (сбор гостей с 16:00)
Место: Omega Rooftop, Цветной б-р, дом 15, строение 1, этаж 7 (Универмаг "Цветной")

Купить билет на концерт «Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше

Сентябрь
27 сентября суббота
17:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 1400 ₽

Фотографии

Фотографии

