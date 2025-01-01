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«Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше
Билеты от 1500₽
Киноафиша «Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше

«Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Уникальный джазовый концерт на крыше Omega Rooftop

Летний вечер, теплые солнечные лучи и живой джаз — все это ждет вас на уютном концерте Анны Бирюковой и Just ensemble. Мероприятие пройдет на панорамной крыше Omega Rooftop, откуда открывается захватывающий вид на Москву.

Винтажный джаз 60-х

В этот вечер прозвучит искренний и теплый винтажный джаз 60-х годов. Музыка перенесет вас в летний Нью-Йорк, на вечерние аллеи Центрального парка, где звучат голоса великих исполнителей, таких как Фрэнк Синатра, Билли Джоэл, Луи Армстронг и Этта Джеймс.

Создайте свою магию вечера

Уютная атмосфера, мягкий свет и вкусные освежающие коктейли в баре создадут особую магию вечера. Это событие станет не только музыкальным, но и эмоциональным опытом, который вы захотите сохранить в своем сердце.

Детали мероприятия

Дата: 26 июля, 17:00 (сбор гостей с 16:00)
Место: Omega Rooftop, Цветной б-р, дом 15, строение 1, этаж 7 (Универмаг "Цветной")

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой джаза в самом сердце столицы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
17:00 от 1500 ₽

Фотографии

«Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше «Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше «Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше «Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше «Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше

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