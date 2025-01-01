«Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше

Уникальный джазовый концерт на крыше Omega Rooftop

Летний вечер, теплые солнечные лучи и живой джаз — все это ждет вас на уютном концерте Анны Бирюковой и Just ensemble. Мероприятие пройдет на панорамной крыше Omega Rooftop, откуда открывается захватывающий вид на Москву.

Винтажный джаз 60-х

В этот вечер прозвучит искренний и теплый винтажный джаз 60-х годов. Музыка перенесет вас в летний Нью-Йорк, на вечерние аллеи Центрального парка, где звучат голоса великих исполнителей, таких как Фрэнк Синатра, Билли Джоэл, Луи Армстронг и Этта Джеймс.

Создайте свою магию вечера

Уютная атмосфера, мягкий свет и вкусные освежающие коктейли в баре создадут особую магию вечера. Это событие станет не только музыкальным, но и эмоциональным опытом, который вы захотите сохранить в своем сердце.

Детали мероприятия

Дата: 26 июля, 17:00 (сбор гостей с 16:00)

Место: Omega Rooftop, Цветной б-р, дом 15, строение 1, этаж 7 (Универмаг "Цветной")

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой джаза в самом сердце столицы!