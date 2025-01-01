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Сундучок сказок для мам, пап и любимых деток
Билеты от 400₽
Киноафиша Сундучок сказок для мам, пап и любимых деток

Спектакль Сундучок сказок для мам, пап и любимых деток

0+
Режиссер Елена Живейнова
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Сказочные приключения в театре

Приглашаем вас в мир волшебства и доброты, где маленькая Мышка становится настоящей мамой для сироты-Медвежонка. Что же ждет наших героев в этом захватывающем путешествии? Как Страусенок, только что вылупившийся из гнезда, сможет найти себе друга? Все это и многое другое вы узнаете, заглянув в сундучок сказок Тётушки Ульяны.

Сюжет спектакля

Спектакль погружает зрителей в мир детских страхов и радостей, где каждое приключение — это урок о дружбе и взаимопомощи. Мышка и Медвежонок преодолевают трудности, учатся быть близкими и заботливыми, а Страусенок открывает для себя мир, полный удивительных встреч и открытий.

Интересные факты

  • Спектакль основан на популярной детской книге, которая уже успела завоевать сердца маленьких читателей.
  • В постановке участвуют талантливые актеры, которые прекрасно передают атмосферу сказки.
  • Музыкальное сопровождение создано известным композитором, что делает спектакль еще более увлекательным.

Не пропустите!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу детских сказок и пережить незабываемые моменты вместе с вашими детьми. Спектакль будет проходить в ближайшие выходные. Билеты уже в продаже! Ждем вас в театре!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
12:00 от 400 ₽

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