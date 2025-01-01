Спектакль Сундучок сказок для мам, пап и любимых деток

Приглашаем вас в мир волшебства и доброты, где маленькая Мышка становится настоящей мамой для сироты-Медвежонка. Что же ждет наших героев в этом захватывающем путешествии? Как Страусенок, только что вылупившийся из гнезда, сможет найти себе друга? Все это и многое другое вы узнаете, заглянув в сундучок сказок Тётушки Ульяны.
Спектакль погружает зрителей в мир детских страхов и радостей, где каждое приключение — это урок о дружбе и взаимопомощи. Мышка и Медвежонок преодолевают трудности, учатся быть близкими и заботливыми, а Страусенок открывает для себя мир, полный удивительных встреч и открытий.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу детских сказок и пережить незабываемые моменты вместе с вашими детьми. Спектакль будет проходить в ближайшие выходные. Билеты уже в продаже! Ждем вас в театре!