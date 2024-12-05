Sunday Jazz Manouche Brunch

Воскресные джазовые бранчи в JAM Club

О бранчах

Каждое воскресенье с 14:00 до 17:00 JAM Club приглашает вас на уникальный джазовый бранч, где в атмосфере старого доброго джаза можно насладиться не только вкусной едой, но и живыми выступлениями джазового бэнда. Музыка будет звучать с 15:00 до 17:00, погружая вас в мир традиционного джаза, который стал неотъемлемой частью культуры.

Джаз — не просто музыка

Джазовый бранч в JAM Club продолжает многолетнюю традицию, зародившуюся более 100 лет назад. Великие музыканты, такие как Луи Армстронг и Джимми Нун, украшали своими выступлениями праздничные обеды в лучших заведениях городов. Теперь у вас есть возможность насладиться этой атмосферой в центре города.

Скидки и приглашения

Время бранча — идеальный момент, чтобы побаловать себя и близких вкусными блюдами с 25% скидкой на меню и безалкогольные напитки. Вход на мероприятие символический, что делает его еще более доступным для всех любителей музыки и хорошей компании.

Музыкальное руководство

Вечера проходят под руководством талантливого гитариста Георгия Яшагашвили, известного любителям традиционного джаза и постоянным посетителям клуба. Его мастерская игра помогает создавать уникальную атмосферу, которой так славятся джазовые вечеринки.

Присоединяйтесь к нам

Не пропустите возможность окунуться в атмосферу джаза каждое воскресенье в JAM Club. Приятная музыка, вкусная еда и отличная компания — все, что нужно для идеального завершения выходного дня!