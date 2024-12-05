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Sunday Jazz Manouche Brunch
Билеты от 500₽
Киноафиша Sunday Jazz Manouche Brunch

Sunday Jazz Manouche Brunch

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Воскресные джазовые бранчи в JAM Club

О бранчах
Каждое воскресенье с 14:00 до 17:00 JAM Club приглашает вас на уникальный джазовый бранч, где в атмосфере старого доброго джаза можно насладиться не только вкусной едой, но и живыми выступлениями джазового бэнда. Музыка будет звучать с 15:00 до 17:00, погружая вас в мир традиционного джаза, который стал неотъемлемой частью культуры.

Джаз — не просто музыка
Джазовый бранч в JAM Club продолжает многолетнюю традицию, зародившуюся более 100 лет назад. Великие музыканты, такие как Луи Армстронг и Джимми Нун, украшали своими выступлениями праздничные обеды в лучших заведениях городов. Теперь у вас есть возможность насладиться этой атмосферой в центре города.

Скидки и приглашения
Время бранча — идеальный момент, чтобы побаловать себя и близких вкусными блюдами с 25% скидкой на меню и безалкогольные напитки. Вход на мероприятие символический, что делает его еще более доступным для всех любителей музыки и хорошей компании.

Музыкальное руководство
Вечера проходят под руководством талантливого гитариста Георгия Яшагашвили, известного любителям традиционного джаза и постоянным посетителям клуба. Его мастерская игра помогает создавать уникальную атмосферу, которой так славятся джазовые вечеринки.

Присоединяйтесь к нам
Не пропустите возможность окунуться в атмосферу джаза каждое воскресенье в JAM Club. Приятная музыка, вкусная еда и отличная компания — все, что нужно для идеального завершения выходного дня!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
3 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
10 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
17 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
24 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
31 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽

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5 декабря 2024 06:00
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