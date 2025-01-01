Концепция вечера — лучшие хиты мирового джаза в исполнении ведущих музыкантов. В программе — знакомые и любимые композиции, охватывающие как классику жанра, так и современные джазовые интерпретации. Это событие не оставит равнодушным никого из зрителей.
Мы приглашаем вас насладиться джазом в уютной, неповторимой атмосфере нашего клуба. Это идеальное место для истинных ценителей музыки, которые ищут по-настоящему запоминающиеся моменты.
Приходите на «Sunday Family Jazz» — вечер, где музыка и стиль встречаются, чтобы подарить вам незабываемые эмоции!