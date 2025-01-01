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Sunday Family Jazz
Билеты от 700₽
Киноафиша Sunday Family Jazz

Sunday Family Jazz

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Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир джаза: Sunday Family Jazz

Концепция вечера — лучшие хиты мирового джаза в исполнении ведущих музыкантов. В программе — знакомые и любимые композиции, охватывающие как классику жанра, так и современные джазовые интерпретации. Это событие не оставит равнодушным никого из зрителей.

Что вас ждет на концерте?

  • Живое исполнение самых известных джазовых хитов мирового уровня.
  • Уютная и элегантная атмосфера с авторским дизайном и заботливым обслуживанием.
  • Уникальное гастрономическое сопровождение от нашего шеф-повара, которое дополнит музыкальный вечер.
  • Особая винная и коктейльная карта, разработанная специально для этого вечера.

Мы приглашаем вас насладиться джазом в уютной, неповторимой атмосфере нашего клуба. Это идеальное место для истинных ценителей музыки, которые ищут по-настоящему запоминающиеся моменты.

Приходите на «Sunday Family Jazz» — вечер, где музыка и стиль встречаются, чтобы подарить вам незабываемые эмоции!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
3 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
10 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
17 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
24 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
31 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
7 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
14 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
21 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
28 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
5 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
12 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
19 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
26 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
2 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
9 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
16 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
23 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽
30 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 700 ₽

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