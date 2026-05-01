Выставка Сун Кэ «В стране облаков. Поднебесная» в Новосибирске

В Новосибирском государственном художественном музее открывается выставка современного китайского художника Сун Кэ под названием «В стране облаков. Поднебесная». Сун Кэ – стипендиат Академии живописи Китая и профессор в Колумбийском и Хайнаньском университетах. Он был удостоен Премии за выдающийся вклад в китайскую живопись в 2018 году.

Художник известен своим уникальным стилем, который сочетает традиционную китайскую живопись на шелке с экспериментами в материалах и техниках. Его работы отражают жанры портрета и пейзажа и вдохновлены наблюдениями неба и облаков. Сун Кэ долго искал способы передать красоту природы, и его настойчивость привела к созданию произведений, которые мастерски отображают задуманное.

Экспозиция

На выставке представлено около 45 работ, где зрители смогут насладиться китайским колоритом. В экспозиции выделяется цикл женских портретов «Знаки зодиака», а также изображения фей граната, клубники и личи. Особое внимание стоит уделить картинам, написанным в жанре традиционного пейзажа шань-шуй, который отображает гармонию между горами и водами.

Международный успех

Работы Сун Кэ были выставлены в музеях Австралии, Австрии, Франции, США и Южной Кореи, подтверждая его международное признание как выдающегося мастера современного искусства.

Детали выставки

Выставка будет открыта для посетителей с 9 апреля по 31 мая. Местоположение: Красный пр., 5. Выставка также является частью программы Пушкинская карта.