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Summer Special: Павел Дедищев, Расул Чабдаров
Киноафиша Summer Special: Павел Дедищев, Расул Чабдаров

Summer Special: Павел Дедищев, Расул Чабдаров

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Павел Дедищев и Расул Чабдаров: «Summer Special. Новое и лучшее»

В этом месяце зрителей ждет уникальное событие в мире театра: Павел Дедищев и Расул Чабдаров представят программу «Summer Special. Новое и лучшее». Это выступление обещает стать настоящим праздником для любителей качественного искусства, совмещающего в себе музыку, танец и театральные элементы.

О программе

«Summer Special. Новое и лучшее» — это не просто концерт, а целое театрализованное представление, в котором объединены разные жанры и стили. Павел Дедищев, известный своим уникальным подходом к театральному искусству, и Расул Чабдаров, мастер современного танца, совместно создают атмосферу, способную увлечь зрителя с первых минут.

Что ожидает зрителей?

В программе будут представлены как новые номера, так и лучшие моменты из предыдущих спектаклей. Зрители смогут насладиться яркими хореографическими постановками и музыкальными композициями, которые подчеркивают эмоциональную глубину каждого момента. Не упустите возможность увидеть уникальные художественные решения, которые предложат оба артиста.

Интересные факты

  • Павел Дедищев — лауреат нескольких театральных премий, его работы часто отмечаются за оригинальность и креативность.
  • Расул Чабдаров — талантливый хореограф, который активно сотрудничает с различными театрами и танцевальными коллективами, привнося в свои работы элементы экзотических танцев.
  • Программа «Summer Special» была разработана специально для летнего сезона, чтобы подарить зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Приходите и погрузитесь в мир театра с Павлом Дедищевым и Расулом Чабдаровым — это будет незабываемо!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 29 июля
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
20:00 от 1900 ₽

Фотографии

Summer Special: Павел Дедищев, Расул Чабдаров

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