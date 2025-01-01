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Киноафиша Summer Rock Night

Summer Rock Night

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Summer Rock Night: Вечер современной рок-музыки

Приглашаем вас на незабываемый концерт Summer Rock Night, который состоится в атмосферном зале, готовом погрузить вас в мир качественной музыки и яркой энергетики. В этот вечер на сцену выйдут три талантливые рок-группы: MELOMENS, CLOUDLINE и MAD GARAGE.

Программа вечера

Каждая команда представит свои авторские сет-листы и новые треки, которые не оставят равнодушными любителей рока. Это отличная возможность узнать о свежих веяниях в мире музыки и насладиться живым исполнением.

Погружение в атмосферу

Вы сможете почувствовать дух новой волны Питерского рока и зарядиться позитивной энергетикой от выступлений артистов. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Время и место

Сбор гостей начнется в 19:00, а само мероприятие стартует в 20:00. Приходите заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой до начала концерта.

Ждем вас на Summer Rock Night! Это будет вечер, который запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 500 ₽

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