Summer Rock Night: Вечер современной рок-музыки

Приглашаем вас на незабываемый концерт Summer Rock Night, который состоится в атмосферном зале, готовом погрузить вас в мир качественной музыки и яркой энергетики. В этот вечер на сцену выйдут три талантливые рок-группы: MELOMENS, CLOUDLINE и MAD GARAGE.

Программа вечера

Каждая команда представит свои авторские сет-листы и новые треки, которые не оставят равнодушными любителей рока. Это отличная возможность узнать о свежих веяниях в мире музыки и насладиться живым исполнением.

Погружение в атмосферу

Вы сможете почувствовать дух новой волны Питерского рока и зарядиться позитивной энергетикой от выступлений артистов. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Время и место

Сбор гостей начнется в 19:00, а само мероприятие стартует в 20:00. Приходите заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой до начала концерта.

Ждем вас на Summer Rock Night! Это будет вечер, который запомнится надолго!