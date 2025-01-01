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Summer Jazz
Киноафиша Summer Jazz

Summer Jazz

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка, которая вдохновляет: Концерт ансамбля "Филиал Бразилии"

Приглашаем вас погрузиться в невероятный круговорот музыки латиноамериканских жанров и джаза. Ансамбль "Филиал Бразилии" подготовил уникальную программу, в которой прозвучат оригинальные аранжировки композиций из Бразилии, джазовых стандартов и элементы поп-музыки.

Музыка, объединяющая сердца

Единство музыкального вкуса, любовь к жгучим ритмам и мелодичности жарких стран — это то, что объединяет музыкантов ансамбля. Их музыка не только приглашает к танцу, но и окутывает мягким согревающим туманом, рассказывая удивительные и трогательные истории любви.

Состав группы

  • Алёна Мордяхина — вокал
  • Константин Перевезенцев — гитара
  • Александр Механцев — бас
  • Ксения Курочкина — барабаны

Яркое завершение лета

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт обещает стать ярким завершением лета и подарит вам незабываемые эмоции. Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 29 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
20:30 от 1300 ₽

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