Summer Jazz

Музыка, которая вдохновляет: Концерт ансамбля "Филиал Бразилии"

Приглашаем вас погрузиться в невероятный круговорот музыки латиноамериканских жанров и джаза. Ансамбль "Филиал Бразилии" подготовил уникальную программу, в которой прозвучат оригинальные аранжировки композиций из Бразилии, джазовых стандартов и элементы поп-музыки.

Музыка, объединяющая сердца

Единство музыкального вкуса, любовь к жгучим ритмам и мелодичности жарких стран — это то, что объединяет музыкантов ансамбля. Их музыка не только приглашает к танцу, но и окутывает мягким согревающим туманом, рассказывая удивительные и трогательные истории любви.

Состав группы

Алёна Мордяхина — вокал

— вокал Константин Перевезенцев — гитара

— гитара Александр Механцев — бас

— бас Ксения Курочкина — барабаны

Яркое завершение лета

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт обещает стать ярким завершением лета и подарит вам незабываемые эмоции. Ждем вас!