Summer Jazz

Приглашаем вас погрузиться в невероятный круговорот музыки латиноамериканских жанров и джаза. Ансамбль "Филиал Бразилии" подготовил уникальную программу, в которой прозвучат оригинальные аранжировки композиций из Бразилии, джазовых стандартов и элементы поп-музыки.
Единство музыкального вкуса, любовь к жгучим ритмам и мелодичности жарких стран — это то, что объединяет музыкантов ансамбля. Их музыка не только приглашает к танцу, но и окутывает мягким согревающим туманом, рассказывая удивительные и трогательные истории любви.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт обещает стать ярким завершением лета и подарит вам незабываемые эмоции. Ждем вас!