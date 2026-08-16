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Сумка в технике «Лубок»
Киноафиша Сумка в технике «Лубок»

Сумка в технике «Лубок»

6+
Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс в Музее русской сказки

Приглашаем всех на увлекательный мастер-класс в Музее русской сказки, где участники создадут сумку в уникальной технике лубок. Это народное искусство, отличающееся простотой и доступностью образов, подарит вам не только новые знания, но и готовое изделие.

Что вас ждет на мастер-классе?

В программе мастер-класса — создание рисунка на тканевом шоппере, основанного на лубочной технике. Участники смогут узнать интересные факты о лубке на Руси и насладиться уютной атмосферой. Для вас подготовлены уникальные оттиски, созданные специалистом Музея русского лубка, что добавит индивидуальности каждому изделию.

Чаепитие с русскими сладостями

После творческой работы нас ждет приятное чаепитие из самовара с русскими сладостями. Это станет завершением вечера, наполненного творчеством и общением.

Если вы любите народное искусство и творческие вечера, не упустите возможность присоединиться к этому замечательному событию. Мы гарантируем незабываемые впечатления и волшебный вечер, который останется в вашем сердце!

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В других городах
Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
17 августа понедельник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
18 августа вторник
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
19 августа среда
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
20 августа четверг
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
21 августа пятница
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
22 августа суббота
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
23 августа воскресенье
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
24 августа понедельник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
25 августа вторник
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
26 августа среда
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
27 августа четверг
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
28 августа пятница
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
29 августа суббота
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
30 августа воскресенье
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
31 августа понедельник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
1 сентября вторник
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
3 сентября четверг
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
4 сентября пятница
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
5 сентября суббота
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
6 сентября воскресенье
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
7 сентября понедельник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
8 сентября вторник
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
9 сентября среда
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
10 сентября четверг
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
11 сентября пятница
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
12 сентября суббота
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
13 сентября воскресенье
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
14 сентября понедельник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
15 сентября вторник
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
16 сентября среда
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
17 сентября четверг
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
18 сентября пятница
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
19 сентября суббота
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
20 сентября воскресенье
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
21 сентября понедельник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
22 сентября вторник
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
23 сентября среда
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
24 сентября четверг
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
25 сентября пятница
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
26 сентября суббота
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
27 сентября воскресенье
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
28 сентября понедельник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
29 сентября вторник
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
30 сентября среда
17:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽

В ближайшие дни

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18 августа в 14:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 500 ₽
Мастер-класс по росписи одежды (групповой)
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Мастер-класс

Мастер-класс по росписи одежды (групповой)

16 августа в 14:30 Арт-пространство «Всмоле»
от 2000 ₽
Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980–2010 годы
0+
Дизайн Декоративно-прикладные Объект Классическое искусство

Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980–2010 годы

16 августа в 09:00 Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня»
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