Мастер-класс в Музее русской сказки

Приглашаем всех на увлекательный мастер-класс в Музее русской сказки, где участники создадут сумку в уникальной технике лубок. Это народное искусство, отличающееся простотой и доступностью образов, подарит вам не только новые знания, но и готовое изделие.

Что вас ждет на мастер-классе?

В программе мастер-класса — создание рисунка на тканевом шоппере, основанного на лубочной технике. Участники смогут узнать интересные факты о лубке на Руси и насладиться уютной атмосферой. Для вас подготовлены уникальные оттиски, созданные специалистом Музея русского лубка, что добавит индивидуальности каждому изделию.

Чаепитие с русскими сладостями

После творческой работы нас ждет приятное чаепитие из самовара с русскими сладостями. Это станет завершением вечера, наполненного творчеством и общением.

Если вы любите народное искусство и творческие вечера, не упустите возможность присоединиться к этому замечательному событию. Мы гарантируем незабываемые впечатления и волшебный вечер, который останется в вашем сердце!