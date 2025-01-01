Суми Чо, Марсело Альварес

Уникальный концерт в Московском международном Доме музыки

Московский международный Дом музыки приглашает ценителей классической музыки на уникальный концерт, который состоится 17 ноября 2025 года. Это событие станет настоящей сенсацией благодаря участию двух мировых звёзд — легендарной сопрано Суми Чо и знаменитого тенора Марсело Альвареса, выступающих вместе на одной сцене с программой «Шедевры мировой оперной музыки»!

Суми Чо — голос, покоряющий мир

Суми Чо — одна из величайших современных сопрано, обладающая потрясающим голосом и артистическим талантом. Её выступления проходят на крупнейших сценах мира, включая Венскую государственную оперу, Ла Скала, Метрополитен-оперу и другие престижные площадки. Суми — обладательница многочисленных наград, среди которых премия Грэмми, Национальная медаль искусств Южной Кореи и Орден Почётного легиона Франции.

Марсело Альварес — тенор с мощным голосом

Марсело Альварес — всемирно известный аргентинский тенор, прославившийся исполнением главных партий в операх Верди, Пуччини и Россини. Его мощный голос и выразительная манера исполнения покорили публику и критиков по всему миру. Среди наиболее значимых ролей Марсело — Каварадосси («Тоска»), Родольфо («Богема») и Рикардо («Бал-маскарад»).

Дирижёр и оркестр

За пультом оркестра предстанет выдающийся российский дирижёр Ариф Дадашев, чья карьера отмечена международными успехами и сотрудничеством с ведущими оркестрами Европы и Америки. Благодаря своему мастерству и вдохновению, он создаст уникальную атмосферу музыкального волшебства, передавая эмоциональность каждой ноты.

Московский государственный симфонический оркестр представит великолепное исполнение лучших произведений мировой оперной классики. Под управлением Арифа Дадашева музыканты продемонстрируют высочайший уровень мастерства, обеспечивая идеальную гармонию между солистами и оркестром.

Программа вечера

Программа вечера включает знаменитые арии и дуэты из опер великих композиторов XIX века. Это незабываемое музыкальное путешествие подарит зрителям яркие эмоции и оставит впечатление на всю жизнь!

Билеты уже поступили в продажу. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятия.