Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сумерки
Киноафиша Сумерки

Сумерки

6+
Продолжительность 1 час 20 минут без антракта.
Возраст 6+

О концерте

Концерт камерного оркестра «Дивертисмент» в Воронцовском дворце

В Мальтийской капелле Воронцовского дворца состоится выступление Камерного оркестра «Дивертисмент» под управлением заслуженного артиста России Ильи Иоффа. Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей камерной музыки и поклонников классических композиторов.

Программа концерта

  • Й. Гайдн: «7 последних слов господа нашего Иисуса Христа на кресте»
  • Г. Канчели: «Twilights»

Об оркестре

Камерный оркестр «Дивертисмент» славится своим исполнительским мастерством и уникальной интерпретацией классических произведений. Художественный руководитель Илья Иофф активно участвует в развитии камерного исполнительства в России, привнося в музыку новые оттенки и звучание.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной исторической атмосфере!

Купить билет на концерт Сумерки

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
19:00
Мальтийская капелла Санкт-Петербург, Садовая, 26, литера Д
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз
6+
Джаз
Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз
18 апреля в 18:00 Дом Архитектора
от 2000 ₽
Гарри Поттер: Оркестр Sonorus
6+
Неоклассика
Гарри Поттер: Оркестр Sonorus
31 июля в 19:00 Колизей
от 1800 ₽
Магия свечей. Witney Houston Tribute
6+
Джаз Живая музыка Кавер
Магия свечей. Witney Houston Tribute
8 марта в 21:00 Особняк Серебрякова
от 2900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше