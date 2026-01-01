Концерт камерного оркестра «Дивертисмент» в Воронцовском дворце

В Мальтийской капелле Воронцовского дворца состоится выступление Камерного оркестра «Дивертисмент» под управлением заслуженного артиста России Ильи Иоффа. Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей камерной музыки и поклонников классических композиторов.

Программа концерта

Й. Гайдн: «7 последних слов господа нашего Иисуса Христа на кресте»

«7 последних слов господа нашего Иисуса Христа на кресте» Г. Канчели: «Twilights»

Об оркестре

Камерный оркестр «Дивертисмент» славится своим исполнительским мастерством и уникальной интерпретацией классических произведений. Художественный руководитель Илья Иофф активно участвует в развитии камерного исполнительства в России, привнося в музыку новые оттенки и звучание.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной исторической атмосфере!