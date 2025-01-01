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Сумерки романтизма
Киноафиша Сумерки романтизма

Сумерки романтизма

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сумерки романтизма: Концерт классической музыки в Филармонии «Триумф»

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – концерт «Сумерки романтизма», который пройдет в Филармонии «Триумф» в Перми. Это выступление обещает погрузить слушателей в атмосферу глубоких эмоций и утонченной красоты классической музыки.

Что вас ждет?

В программе концерта произведения великих композиторов романтической эпохи, таких как Фредерик Шопен, Роберт Шуман и Иоганнес Брамс. На сцене выступят талантливые музыканты, которые создадут волшебную атмосферу, позволяющую каждому зрителю погрузиться в мир романтики и эстетики.

Почему стоит посетить?

  • Уникальная возможность услышать произведения, которые стали классикой мировой музыки.
  • Выступление профессиональных музыкантов, известных в России и за рубежом.
  • Атмосфера, способствующая глубокому восприятию искусства.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Филармонии «Триумф» или в кассах учреждения. Рекомендуем заранее забронировать места, так как интерес к концерту велик.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Увидимся на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 17 сентября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 300 ₽

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