Забавная история о долгах и очаровании в Театре «Среда»

Театр «Среда» приглашает вас на комедию «Сумасбродка». Эта яркая и увлекательная история расскажет о том, как начинающий коллектор оказывается в ловушке собственных эмоций, связавшись с очаровательной и сумасбродной должницей.

Парадокс долга

«Если ты начинающий коллектор, подумай, не останешься ли ты должен сам себе, связываясь с ней». Эта фраза задает тон всему спектаклю, где смешиваются юмор и серьезные жизненные ситуации.

Не пропустите возможность увидеть, как комические и неожиданные повороты сюжета заставляют зрителей смеяться и задумываться о природе долгов и отношений!