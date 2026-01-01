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Сумасбродка
Киноафиша Сумасбродка

Спектакль Сумасбродка

Постановка
Среда 16+
Режиссер Виктор Петришин
Возраст 16+

О спектакле

Забавная история о долгах и очаровании в Театре «Среда»

Театр «Среда» приглашает вас на комедию «Сумасбродка». Эта яркая и увлекательная история расскажет о том, как начинающий коллектор оказывается в ловушке собственных эмоций, связавшись с очаровательной и сумасбродной должницей.

Парадокс долга

«Если ты начинающий коллектор, подумай, не останешься ли ты должен сам себе, связываясь с ней». Эта фраза задает тон всему спектаклю, где смешиваются юмор и серьезные жизненные ситуации.

Не пропустите возможность увидеть, как комические и неожиданные повороты сюжета заставляют зрителей смеяться и задумываться о природе долгов и отношений!

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