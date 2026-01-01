Султан Лагучев
16+
Концерт Султана Лагучева в Амфитеатре парка «Краснодар»

1 июля в Амфитеатре парка «Краснодар» выступит Султан Лагучев — знаменитый российский певец и композитор, Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики. Он является одной из ярчайших звезд современной российской эстрады, а его творчество давно вышло за пределы родного региона.

Хиты Султана, такие как «Горький вкус», «Люблю и ненавижу», «Между нами война», «Горячая, гремучая», знакомы и любимы миллионами слушателей. Их отличает мощный южный темперамент, сильные мелодии, а также актуальные для многих темы — любовь, дружба, верность и расставание. Именно за это зрители так ценят артиста.

Султан Лагучев регулярно собирает полные залы по всей стране. Его концерты — это удивительный опыт живого контакта с залом, где каждый зритель может стать участником праздника. В Краснодаре выступление пройдет под открытым небом в Амфитеатре, что добавит атмосферы к летнему вечеру.

Формат концерта включает танцпол, что делает его замечательным местом не только для прослушивания музыки, но и для активного участия. Под такие зажигательные песни просто невозможно сидеть на месте — хочется вставать, подпевать и танцевать. Откройте для себя одну из самых красивых площадок города, насладившись живым выступлением Султана Лагучева!

1 июля среда
19:00
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
от 3500 ₽

