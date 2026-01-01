Музыкальное шоу Султана Лагучева в клубе «Космонавт»

24 апреля Султан Лагучев вновь выйдет на сцену клуба «Космонавт». Это концерты стали доброй традицией, и вам предстоит насладиться знаменитыми на всю страну хитовыми композициями артиста, которые он исполнит с поддержкой своей музыкальной группы.

Талант и популярность

Султан Лагучев — один из самых ярких артистов российской эстрады. Его концерты собирают полные залы как в России, так и за ее пределами. Зажигательные песни Султана завоевали сердца миллионов слушателей и стали настоящими гимнами любви, дружбы и единства.

Знаменитые хиты

Особую популярность певцу принес хит «Горький вкус», который долгое время лидировал в чартах стриминговых сервисов и стал финалистом топ-10 YouTube в 2021 году. В его репертуаре присутствуют не только известные композиции, такие как «Коронована мадам» и «Люблю и ненавижу», но и новинки, которые только недавно вышли.

Энергия и уникальный стиль

Каждое выступление Султана Лагучева излучает энергию и эмоции. Не обойдется и без зажигательных кавказских танцев — зрители могут ожидать запоминающееся и яркое шоу. Это отличный повод услышать любимые хиты в живом исполнении!

Не упустите шанс стать частью этого прекрасного события в клубе «Космонавт» 24 апреля!