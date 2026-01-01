Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Султан Лагучев
Киноафиша Султан Лагучев

Султан Лагучев

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальное шоу Султана Лагучева в клубе «Космонавт»

24 апреля Султан Лагучев вновь выйдет на сцену клуба «Космонавт». Это концерты стали доброй традицией, и вам предстоит насладиться знаменитыми на всю страну хитовыми композициями артиста, которые он исполнит с поддержкой своей музыкальной группы.

Талант и популярность

Султан Лагучев — один из самых ярких артистов российской эстрады. Его концерты собирают полные залы как в России, так и за ее пределами. Зажигательные песни Султана завоевали сердца миллионов слушателей и стали настоящими гимнами любви, дружбы и единства.

Знаменитые хиты

Особую популярность певцу принес хит «Горький вкус», который долгое время лидировал в чартах стриминговых сервисов и стал финалистом топ-10 YouTube в 2021 году. В его репертуаре присутствуют не только известные композиции, такие как «Коронована мадам» и «Люблю и ненавижу», но и новинки, которые только недавно вышли.

Энергия и уникальный стиль

Каждое выступление Султана Лагучева излучает энергию и эмоции. Не обойдется и без зажигательных кавказских танцев — зрители могут ожидать запоминающееся и яркое шоу. Это отличный повод услышать любимые хиты в живом исполнении!

Не упустите шанс стать частью этого прекрасного события в клубе «Космонавт» 24 апреля!

Купить билет на концерт Султан Лагучев

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
24 апреля пятница
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2200 ₽

В ближайшие дни

PRO Stand-UP отборный концерт ТЕЛЕ и VK комиков
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт ТЕЛЕ и VK комиков
27 марта в 21:20 Поправка
от 490 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
28 марта в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 800 ₽
Концерт под звездами «Дудук и орган»
6+
Живая музыка
Концерт под звездами «Дудук и орган»
25 апреля в 21:00 Планетарий
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше