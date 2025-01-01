Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Султан Лагучев
Киноафиша Султан Лагучев

Султан Лагучев

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Яркое шоу Султана Лагучева: не пропустите!

Султан Лагучев — один из самых популярных артистов российской эстрады, который собирает полные залы как в России, так и за ее пределами. Его музыка завоевала сердца миллионов слушателей и стала гимнами любви, дружбы и единства.

Хиты Султана регулярно занимают ведущие позиции в музыкальных чартах и звучат на радио. Особой популярностью пользуется его трек «Горький вкус», который в 2021 году возглавил чарты стриминговых сервисов и занял первое место в топ-10 YouTube.

Программа концерта

На текущем гастрольном туре Султан Лагучев представит не только свои знаменитые композиции, такие как «Горький вкус», «Коронована мадам» и «Люблю и ненавижу», но и новые песни, которые уже успели завоевать популярность.

Каждое выступление артиста наполнено энергией и эмоциями, а зажигательные кавказские танцы добавляют шоу уникальности и яркости. Это отличная возможность насладиться живым исполнением любимых хитов!

Не упустите шанс!

Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего события и погрузиться в мир музыки Султана Лагучева! Билеты на концерты можно приобрести на официальных сайтах и в кассах театров. Убедитесь, что вы успели забронировать места, ведь зрители уже активно раскупают билеты!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 13 марта
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
10 сентября в 19:30 Improv Club
от 400 ₽
Вечер стендап комедии
18+
Юмор
Вечер стендап комедии
31 июля в 19:30 Cargo Cult
от 200 ₽
Лунная соната
12+
Классическая музыка
Лунная соната
25 ноября в 19:30 Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше