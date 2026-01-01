Султан Лагучев. Новое и лучшее

Султан Лагучев: звезда современной кавказской музыки в Москве

В Зелёном театре ВДНХ состоится концерт российского певца и композитора Султана Лагучева. Артист удостоен звания Заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики и стал лауреатом таких премий, как «Жара Music Awards» и «Шансон года». Его репертуар включает в себя хиты «Горький вкус», «Люблю и ненавижу», «Горячая, гремучая», «Хулиган» и множество других знаковых композиций.

Популярность и успех

Султан Лагучев поднялся на музыкальный Олимп в 2021 году, когда его песня «Горький вкус» стала настоящим феноменом. Клип на этот трек собрал почти 200 миллионов просмотров, что сделало его одним из самых узнаваемых исполнителей кавказского шансона и современной эстрады. Благодаря уникальному сочетанию лирических текстов, восточных мотивов и актуальных поп-аранжировок, Лагучев завоевал популярность не только на Кавказе, но и за его пределами.

Хиты вживую

На концерте в Москве зрителей ждут самые популярные песни артиста:

«Горький вкус»

«Люблю и ненавижу»

«Между нами война»

«Коронована мадам»

новые треки и другие известные композиции

Живое выступление — это гармония романтической лирики, танцевальной атмосферы и энергетики большого концерта.

Выступления Султана Лагучева собирают множество зрителей благодаря искренности, узнаваемому вокалу и мелодиям, которые легко становятся народными хитами.

Атмосфера концерта

На концерте зрители смогут насладиться живым звуком, ярким сценическим шоу и услышать любимые песни в компании единомышленников. Ждёт эмоциональная программа, современные световые решения и атмосфера настоящего музыкального праздника. Выступления Султана популярны среди любителей восточной поп-музыки, романтических баллад и танцевальных треков.

Билеты на концерт Султана Лагучева в Москве можно приобрести онлайн. На сайте доступны выбор мест, схема зала, электронные билеты и актуальная информация о мероприятии.