Султан Лагучев. Новое и лучшее

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Султан Лагучев: звезда современной кавказской музыки в Москве

В Зелёном театре ВДНХ состоится концерт российского певца и композитора Султана Лагучева. Артист удостоен звания Заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики и стал лауреатом таких премий, как «Жара Music Awards» и «Шансон года». Его репертуар включает в себя хиты «Горький вкус», «Люблю и ненавижу», «Горячая, гремучая», «Хулиган» и множество других знаковых композиций.

Популярность и успех

Султан Лагучев поднялся на музыкальный Олимп в 2021 году, когда его песня «Горький вкус» стала настоящим феноменом. Клип на этот трек собрал почти 200 миллионов просмотров, что сделало его одним из самых узнаваемых исполнителей кавказского шансона и современной эстрады. Благодаря уникальному сочетанию лирических текстов, восточных мотивов и актуальных поп-аранжировок, Лагучев завоевал популярность не только на Кавказе, но и за его пределами.

Хиты вживую

На концерте в Москве зрителей ждут самые популярные песни артиста:

  • «Горький вкус»
  • «Люблю и ненавижу»
  • «Между нами война»
  • «Коронована мадам»
  • новые треки и другие известные композиции

Живое выступление — это гармония романтической лирики, танцевальной атмосферы и энергетики большого концерта.

Почему стоит посетить концерт

Концерт Султана Лагучева подойдёт:

  • поклонникам современной кавказской музыки;
  • любителям шансона и поп-музыки;
  • фанам восточных музыкальных мотивов;
  • ценителям живых выступлений российских артистов;
  • тем, кто ищет атмосферные музыкальные шоу;
  • любителям популярных хитов стриминговых сервисов.

Выступления Султана Лагучева собирают множество зрителей благодаря искренности, узнаваемому вокалу и мелодиям, которые легко становятся народными хитами.

Атмосфера концерта

На концерте зрители смогут насладиться живым звуком, ярким сценическим шоу и услышать любимые песни в компании единомышленников. Ждёт эмоциональная программа, современные световые решения и атмосфера настоящего музыкального праздника. Выступления Султана популярны среди любителей восточной поп-музыки, романтических баллад и танцевальных треков.

Как купить билеты

Билеты на концерт Султана Лагучева в Москве можно приобрести онлайн. На сайте доступны выбор мест, схема зала, электронные билеты и актуальная информация о мероприятии. Не упустите возможность увидеть живое выступление одного из самых популярных исполнителей современной кавказской сцены и услышать хит «Горький вкус» вживую!

Июнь
30 июня вторник
20:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 1500 ₽

