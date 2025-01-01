Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Султан Лагучев. Горячие хиты
Киноафиша Султан Лагучев. Горячие хиты

Султан Лагучев. Горячие хиты

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Эмоции и хиты: вечер с Султаном Лагучевым в Руки Вверх! Бар

31 января не упустите возможность насладиться живым исполнением хитов Султана Лагучева в Екатеринбурге. Этот артист — один из самых ярких и востребованных исполнителей России, чьи композиции давно покорили сердца зрителей.

Зажигательные хиты в одном концерте

В программу вечера войдут такие знаковые песни, как: «Горький вкус», «Люблю и ненавижу», «Между нами война», «Горячая, гремучая» и знаменитый кавер на «Попутчица» Славы, который завоевал популярность на музыкальных платформах.

Танцы прямо на танцполе

Этот вечер обещает быть незабываемым — танцпол станет ареной для ваших эмоций и неукротимой энергии. Готовьтесь к горячим танцам и захватывающим ощущениям!

После концерта — дискотека 90-х

Не спешите уходить: после выступления Султана начнется дискотека 90-х с ведущим, где вы сможете продолжить веселье и насладиться атмосферой.

Условия и детали

Сбор гостей начинается с 18:00, концерт стартует в 19:30. Бронируйте столик заранее — он доступен для гостей до 21:00. Обратите внимание, что места за столами и билеты на танцпол не являются депозитными, а указанная сумма лишь стоимость посадочного места.

Вход на мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Если вы выглядите моложе, при себе необходимо иметь паспорт. Мы также просим соблюдать дресс-код: спортивные штаны не допускаются, и в посещении мероприятия может быть отказано при сильном опьянении.

Билеты без наценки и сервисного сбора можно приобрести в Руки ВВерх! Бар, расположенном по адресу: Екатеринбург, ул. Радищева, 25. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы!

Купить билет на концерт Султан Лагучев. Горячие хиты

Помощь с билетами
В других городах
Январь
31 января суббота
19:30
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
15 октября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
17 октября в 19:20 Руки вверх!
от 1000 ₽
Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
18+
Юмор
Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
11 октября в 16:30 Руки вверх!
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше