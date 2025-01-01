Султан Лагучев. Горячие хиты

Эмоции и хиты: вечер с Султаном Лагучевым в Руки Вверх! Бар

31 января не упустите возможность насладиться живым исполнением хитов Султана Лагучева в Екатеринбурге. Этот артист — один из самых ярких и востребованных исполнителей России, чьи композиции давно покорили сердца зрителей.

Зажигательные хиты в одном концерте

В программу вечера войдут такие знаковые песни, как: «Горький вкус», «Люблю и ненавижу», «Между нами война», «Горячая, гремучая» и знаменитый кавер на «Попутчица» Славы, который завоевал популярность на музыкальных платформах.

Танцы прямо на танцполе

Этот вечер обещает быть незабываемым — танцпол станет ареной для ваших эмоций и неукротимой энергии. Готовьтесь к горячим танцам и захватывающим ощущениям!

После концерта — дискотека 90-х

Не спешите уходить: после выступления Султана начнется дискотека 90-х с ведущим, где вы сможете продолжить веселье и насладиться атмосферой.

Условия и детали

Сбор гостей начинается с 18:00, концерт стартует в 19:30. Бронируйте столик заранее — он доступен для гостей до 21:00. Обратите внимание, что места за столами и билеты на танцпол не являются депозитными, а указанная сумма лишь стоимость посадочного места.

Вход на мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Если вы выглядите моложе, при себе необходимо иметь паспорт. Мы также просим соблюдать дресс-код: спортивные штаны не допускаются, и в посещении мероприятия может быть отказано при сильном опьянении.

Билеты без наценки и сервисного сбора можно приобрести в Руки ВВерх! Бар, расположенном по адресу: Екатеринбург, ул. Радищева, 25. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы!