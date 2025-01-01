Султан Лагучев. Горячие хиты

Вечер хитов Султана Лагучева в РукиВВерх! Баре, Пермь

30 января в баре «РукиВВерх!» в Перми пройдет незабываемый концерт Султана Лагучева — одного из самых ярких и востребованных артистов России. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и танцев!

Звездный репертуар

Султан Лагучев исполнит свои знаменитые хиты, такие как «Горький вкус», «Люблю и ненавижу», «Между нами война», «Горячая, гремучая» и кавер на песню Славы «Попутчица», которая покорила музыкальные чарты. Готовьтесь к мощной энергетике и захватывающим эмоциям!

Информация о событии

Сбор гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:30. Обратите внимание, что вход на танцпол будет без посадочных мест — это значит, что вы сможете насладиться атмосферой в полной мере! Если вы предпочитаете уютное место за столом, рекомендуем выкупить весь стол, чтобы избежать подсадки.

Правила посещения

Для вашего удобства, уточняем несколько важных моментов:

Обслуживание во время концерта ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Для гостей, не достигших 18 лет, вход строго запрещен. Если вы выглядите моложе, обязательно возьмите с собой паспорт.

Дресс-код: не допускаются спортивные штаны.

Управляющие заведения имеют право отказать в посещении, если вы находитесь в состоянии сильного опьянения.

Бронирование и дополнительные услуги

Бронирование столов возможно по билетам на концерт до 21:00. После этого вы можете продолжить отдых, забронировав стол на необходимое время по телефону или продлить время в баре, при наличии свободных мест.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой!