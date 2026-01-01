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Sula Fray
Киноафиша Sula Fray

Sula Fray

16+
Возраст 16+

О концерте

Сольный концерт группы SULA FRAY 

Группа SULA FRAY — это музыкальный коллектив из северного Кавказа, который завоевал сердца слушателей своим уникальным стилем. Их произведения в жанрах блюз, рок и поп, такие как «Зови», «Не по радио», «Прощай» и «УЭ», стали настоящими хитами.

Восходящая звезда музыкальной сцены

По данным сервиса Яндекс Музыка на декабрь 2024 года, аудитория группы насчитывает более 600 тысяч ежемесячных слушателей и продолжает расти. Это подтверждает популярность и востребованность их музыки на современной сцене.

Новый концерт — новые эмоции

Ребята из SULA FRAY снова приезжают в столицу с большим сольным концертом. Они готовят обновленную программу, которая обещает удивить и порадовать поклонников. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Не пропустите!

Следите за новостями и готовьтесь к встрече с любимыми исполнителями. Билеты на концерт уже в продаже, и они быстро расходятся!

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Ноябрь
11 ноября среда
20:00
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»

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