Выступление группы Sula Fray в Нижнем Новгороде

В культурном пространстве «DKRT» пройдет концерт группы Sula Fray. Это коллектив, чья музыка удачно сочетает элементы рока, блюза и поп-музыки, наполняясь живыми эмоциями и глубокими смыслами.

Песни «Зови», «Не по радио», «Прощай» и «УЭ» стали настоящими гимнами для слушателей, ценящих искренность и настоящие переживания в музыке. Уникальность Sula Fray заключается в нестандартном подходе к написанию и исполнению, который позволяет им создавать непринужденную связь с аудиторией.

Энергия и музыкальная самобытность

Каждое выступление трио — это вихрь энергии, гармонично переплетающейся с гитарными риффами и сильным вокалом, заставляющим зрителей переживать каждую ноту.

Рост популярности

По данным сервиса Яндекс Музыка, аудитория группы превышает 1 миллион ежемесячных слушателей и продолжает расти. В сентябре 2025 года ожидается выход их первого альбома под названием «Песни прожитые вместе».

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Апрель
24 апреля пятница
20:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 2000 ₽

