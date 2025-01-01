Меню
Sula Fray
Киноафиша Sula Fray

Sula Fray

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы Sula Fray в Aurora Concert Hall

В концертном зале Aurora Concert Hall состоится выступление группы Sula Fray. Их уникальное звучание представляет собой смелый микс рока, блюза и поп-музыки, наполненный живыми эмоциями и глубокими смыслами.

Музыка с душой

Песни группы такие, как «Зови», «Не по радио», «Прощай» и «УЭ», стали настоящими гимнами для тех, кто ищет искренность и смысл в музыке. Каждое произведение — это отражение глубоких переживаний и эмоций.

Искреннее исполнение

Творческий подход трио отличается нестандартным написанием и исполнением, что позволяет создать особую связь с аудиторией. Выступления Sula Fray превращаются в настоящие шоу, полные энергии, как эхо горных ветров, переплетающегося с гитарными риффами и мощным вокалом.

Популярность Sula Fray

На сегодняшний день аудитория группы составляет 900 тыс. ежемесячных слушателей и продолжает расти. Их искренность и глубокие тексты привлекают внимание новых фанатов и ценителей качественной музыки.

Купить билет на концерт Sula Fray

В других городах
Апрель
29 апреля среда
20:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1800 ₽

