Sula Fray
18+
Возраст 18+
О концерте

Концерт группы «Sula Frai» в Москве: звуки Кавказа на одной сцене

Группа «Sula Frai» — это уникальный музыкальный коллектив с северного Кавказа, который уже завоевал сердца многих слушателей своими незабываемыми хитами. Их репертуар сочетает в себе элементы блюза, рока и поп-музыки, которые широкой аудитории известны по таким песням, как «Зови», «Не по радио», «Прощай» и «Уеду».

Организатор концерта

Концерт организует Яндекс Музыка — сервис, который зарекомендовал себя как один из лидеров в области музыкального стриминга. Он предоставляет платформу для артистов и помогает им достучаться до широкой аудитории.

Почему стоит посетить концерт?

Не упустите возможность стать частью незабываемого события! Группа «Sula Frai» собирает более 600 тысяч слушателей на своих концертах, и это не случайно. Мощное звучание и энергичное выступление музыкантов гарантируют яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен любителям рок- и поп-музыки, а также тем, кто ценит живые выступления и хочет провести вечер в компании друзей. Особая атмосфера, которую создаст «Sula Frai», сделает ваше время проведенное на концерте по-настоящему незабываемым!

Купить билет на концерт Sula Fray

Декабрь
17 декабря среда
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 7000 ₽

