Sula Fray
Билеты от 2000₽
Sula Fray

Sula Fray

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт группы Sula Fray в клубе Base

В клубе Base состоится яркий концерт группы Sula Fray. Это трио привлекает внимание слушателей своим смелым сочетанием рока, блюза и поп-музыки.

Звучание и эмоции

Музыка группы Sula Fray пронизана живыми эмоциями и глубокими смыслами. Их песни, такие как «Зови», «Не по радио», «Прощай» и «УЭ», стали настоящими гимнами для тех, кто ищет искренность и настоящие переживания в музыке.

Нестандартный подход

Творчество Sula Fray выделяется нестандартным подходом к написанию и исполнению. Это создает особую связь с их слушателями. Группа привлекательна для ценителей энергичных выступлений и глубоких текстов.

Уникальная атмосфера

Концерт Sula Fray обещает стать незабываемым событием для поклонников музыки, которые ищут не только развлечение, но и эмоциональный отклик. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального вечера!

Купить билет на концерт Sula Fray

Апрель
23 апреля четверг
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2000 ₽

