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Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит
Билеты от 1000₽
Киноафиша Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит

Спектакль Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит

Мюзикл-триллер с вращающимися зрителями
Постановка
Театр на Таганке 18+
Продолжительность 2 часа 40 минут с антрактом
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный мюзикл Стивена Сондхайма в постановке Алексея Франдетти

«Суини Тодд» — это первая в России постановка знаменитого мюзикла Стивена Сондхайма, лауреата премий «Оскар», «Грэмми» и «Тони». Этот мюзикл стал сенсацией на Бродвее, когда привычную для мюзиклов «легкость» заменили шекспировские страсти. Главный герой — Суини Тодд, сломленный человек, одержимый жаждой мести, как Гамлет, становится воплощением трагической судьбы.

Инновационный подход к театру

Режиссёр Алексей Франдетти создал уникальный иммерсивный спектакль, где публика оказывается не в «защищенном» зрительном зале, а прямо в центре разворачивающейся кровавой истории. Зрители становятся участниками событий, которые происходят прямо между рядами, а загадочные убийства могут застигнуть их на пути.

Как отмечают критики:

  • Elle: «Прекрасная музыка, детективный сюжет и отличная постановка».
  • The Village: «Погружение в готическую атмосферу старого Лондона: убийства происходят прямо между рядами, и зрители могут стать жертвами маньяка».
  • Рамблер: «Самая большая ценность спектакля — возможность посмеяться над своими страхами».

Сюжет мюзикла

Действие происходит в дождливый вечер в Викторианском Лондоне. В город прибывает мрачный мужчина — Бенджамин Баркер, который много лет назад был брадобреем и жил счастливой жизнью с женой Люсей и дочерью Джоанной. Однако жестокий судья Терпин влюбляется в Люси и отправляет Баркера на каторгу. Лишенная мужа, Люси отравляется, а дочь попадает под опеку Терпина.

Прошло 15 лет. Баркер сбежал из тюрьмы и возвращается в Лондон уже как Суини Тодд, решив вернуть свою дочь и отомстить судье. Он открывает цирюльню, где начинает убивать всех, кто попадется ему под руку, ожидая своей встречи с Терпином.

Особенности постановки

  • Весь зал трансформируется, и зрители оказываются «внутри» спектакля, погружаясь в атмосферу Лондона XIX века.
  • Мюзикл сочетает элементы оперетты и трагической драмы, создавая неповторимый опыт для зрителей.

Награды и признание

Спектакль стал лауреатом 3 премий «Золотая Маска-2018» и продолжает завоевывать сердца зрителей своей мощной атмосферой и необычным подходом к классической истории.

Режиссер
Алексей Франдетти
В ролях
Петр Маркин
Константин Любимов
Павел Левкин
Лариса Долина
Екатерина Рябушинская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
14 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
15 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
16 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
14:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
17 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
22 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
23 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
24 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
25 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит

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