Спектакль Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит

Иммерсивный мюзикл Стивена Сондхайма в постановке Алексея Франдетти

«Суини Тодд» — это первая в России постановка знаменитого мюзикла Стивена Сондхайма, лауреата премий «Оскар», «Грэмми» и «Тони». Этот мюзикл стал сенсацией на Бродвее, когда привычную для мюзиклов «легкость» заменили шекспировские страсти. Главный герой — Суини Тодд, сломленный человек, одержимый жаждой мести, как Гамлет, становится воплощением трагической судьбы.

Инновационный подход к театру

Режиссёр Алексей Франдетти создал уникальный иммерсивный спектакль, где публика оказывается не в «защищенном» зрительном зале, а прямо в центре разворачивающейся кровавой истории. Зрители становятся участниками событий, которые происходят прямо между рядами, а загадочные убийства могут застигнуть их на пути.

Как отмечают критики:

Elle : «Прекрасная музыка, детективный сюжет и отличная постановка».

: «Прекрасная музыка, детективный сюжет и отличная постановка». The Village : «Погружение в готическую атмосферу старого Лондона: убийства происходят прямо между рядами, и зрители могут стать жертвами маньяка».

: «Погружение в готическую атмосферу старого Лондона: убийства происходят прямо между рядами, и зрители могут стать жертвами маньяка». Рамблер: «Самая большая ценность спектакля — возможность посмеяться над своими страхами».

Сюжет мюзикла

Действие происходит в дождливый вечер в Викторианском Лондоне. В город прибывает мрачный мужчина — Бенджамин Баркер, который много лет назад был брадобреем и жил счастливой жизнью с женой Люсей и дочерью Джоанной. Однако жестокий судья Терпин влюбляется в Люси и отправляет Баркера на каторгу. Лишенная мужа, Люси отравляется, а дочь попадает под опеку Терпина.

Прошло 15 лет. Баркер сбежал из тюрьмы и возвращается в Лондон уже как Суини Тодд, решив вернуть свою дочь и отомстить судье. Он открывает цирюльню, где начинает убивать всех, кто попадется ему под руку, ожидая своей встречи с Терпином.

Особенности постановки

Весь зал трансформируется, и зрители оказываются «внутри» спектакля, погружаясь в атмосферу Лондона XIX века.

Мюзикл сочетает элементы оперетты и трагической драмы, создавая неповторимый опыт для зрителей.

Награды и признание

Спектакль стал лауреатом 3 премий «Золотая Маска-2018» и продолжает завоевывать сердца зрителей своей мощной атмосферой и необычным подходом к классической истории.