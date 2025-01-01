Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Судный день
Билеты от 500₽
Киноафиша Судный день

Судный день

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Судный день: стендап-концерт в Standup Club на Трубной

В Standup Club на Трубной состоится захватывающий стендап-концерт под названием «Судный день». Это уникальное мероприятие объединит лучших комиков страны, которые представят свои самые острые и актуальные номера.

Чего ожидать?

На сцене выступят как известные мастера стендапа, так и начинающие комики, готовые поделиться своим видением на повседневные темы, которые волнуют каждого из нас. Ожидайте много юмора, неожиданностей и оригинальных подходов к привычным жизненным ситуациям.

Интересные факты о стендапе

Стендап — это не просто развлечение, а настоящая форма искусства. В этом жанре комики используют личные истории, наблюдения и остроумные шутки, чтобы заставить зрителей смеяться и задумываться. В России стендап стал популярным в последние годы, и каждый новый концерт привлекает всё больше поклонников.

Билеты

Билеты на концерт доступны на сайте клуба и в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как мероприятия с участием популярных комиков часто распродаются.

Не пропустите «Судный день» — вечер, который подарит вам массу положительных эмоций и зарядит энергией на всю неделю!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽
30 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Легендарные хиты с оркестром. Arte Musicum
6+
Эстрада Неоклассика
Легендарные хиты с оркестром. Arte Musicum
30 сентября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 800 ₽
Вадим Постильный и Настя Веневитина
18+
Юмор
Вадим Постильный и Настя Веневитина
23 августа в 19:30 Stand Up Store Moscow
от 2000 ₽
Советский джаз
0+
Джаз
Советский джаз
2 сентября в 20:30 Jam Club
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше